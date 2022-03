Rejseplaner kan udfordre turismen i Danmark

En ny analyse peger på, at knap halvdelen af danskerne planlægger at holde sommerferien 2022 i udlandet. Det skaber bekymring for turismen herhjemme

Cirka halvdelen af danskerne forventer at kunne rejse til udlandet i sommerferien 2022.

Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Norstat har udarbejdet på vegne af Dansk Erhverv.

Undersøgelsen viser, at 45 procent af danskerne planlægger at kunne rejse til udlandet i løbet af sommeren, hvilket er cirka på samme niveau, som man så tilbage i 2019 - før coronapandemien.

Under pandemien har danskerne ellers flittigt rejst rundt i Danmark som alternativ til udlandsferien, hvilket har været til glæde for dansk turisme, da der har været stor mangel på udenlandske turister i perioden.

Den udvikling står, ifølge undersøgelsen, nu til at vende. For samtidig forventer langt færre danskere at holde sommerferien 2022 i Danmark.

- Danskerne har opbygget en solid appetit på at komme til udlandet i sommer. Det er glædeligt, men vi skal også sikre, at de holder noget af deres ferie i Danmark, da den udenlandske efterspørgsel stadig ikke er fuldt tilbage, udtaler Lars Ramme Nielsen, markedschef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv i en pressemeddelelse.

- Det kræver en ekstraordinær markedsføringsindsats målrettet danske par og børnefamilier.

Jubel og bekymring

Undersøgelsens resultater vækker jubel hos de danske rejsebureauer, som arrangerer rejser til udlandet.

Her har man selvsagt været udfordret i perioden, hvor coronapandemien har sat sine begrænsninger for udlandsrejser. Af samme grund glæder det dem, at der kan være udsigter til en mere indbringende periode.

Omvendt er flere aktører, som arbejder inden for dansk turisme, mindre begejstret for undersøgelsens resultater.

I undersøgelsen svarer 67 procent af de adspurgte danskere, at de forventer at holde sommerferie i Danmark i år.

Til sammenligning holdt 82 procent af danskerne ferie i Danmark i 2020, det første år hvor pandemien stod på.

Påvirkning af krigen i Ukraine

De tal, som undersøgelsen beror sig på, er indsamlet før Ruslands invasion af Ukraine. Det betyder, at danskernes rejselyst muligvis har ændret sig sidenhen, hvilket du blandt andet kan læse mere om her.

På trods af krigen forventer Dansk Erhverv dog et 'fantastisk år i dansk turisme', lyder det.

- Alt andet lige er Ukraine-krisen naturligvis skidt for turismen, og i 2019 og årene før var russiske gæster kendetegnet ved endog meget højt forbrug. Dem kommer vi til at se langt efter, siger Lars Ramme Nielsen.

- Men samlet set så er vi ikke bekymrede for dette lille hjørne af krigens effekter, som ikke tåler sammenligning med de lidelser, vi ser i Ukraine. Vi forventer fra påske og frem et fantastisk år i dansk turisme – og i København.