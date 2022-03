Rejser i påsken bliver revet væk: Næsten udsolgt

Hvis du leger med tanken om at tage på en pakkerejse i påsken, så bør du nok ikke vente for længe med at booke.

Meldingen fra to af de største rejsebureauer herhjemme er nemlig, at især charterrejser bliver revet væk.

Eksempelvis lyder meldingen fra Spies, at der er så godt som udsolgt på samtlige charterafgange i påsken.

Ifølge kommunikationschef Sofie Folden Lund skyldes det især tre ting:

- Først og fremmest ser vi en kæmpe opsparet rejselyst blandt danskerne, som nu kan forløses, siger hun i en pressemeddelelse.

- Derudover har selve charterrejseformen med den tryghed, sikkerhed og vejledning, der ligger i konceptet fået en opblomstring. Og det tredje, vi lige nu oplever er, at på trods af den alvorlige situation i Ukraine, så insisterer danskerne på at fortsætte med at rejse ud i verden og tillade sig selv gode oplevelser.

Charterrejser og storbyferier hitter

Spies oplever især, at der er en stigende efterspørgsel på storbyferier i påsken på omkring 15 procent. På destinationer som Rom, Paris og Dubai er der endda flere bookinger i påsken, end der var året før coronapandemien.

Også hos TUI er man 'mere eller mindre udsolgt, når det kommer til påsken'. Det skriver Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI Danmark i en mail til Ekstra Bladet.

- Har man et ønske om at rejse afsted i påsken, og er man fleksibel, er mit råd at kigge på afgange nogle dage op til eller i slutningen af påsken, fordi der har vi stadig nogle ledige pladser tilbage, lyder det fortsat.

Hos TUI er der en stor efterspørgsel på storbyrejser til Dubai, Costa del Sol, Algarve, Alicante, Napoli og Rom.

Begge rejsebureauer oplever dog, at absolut flest booker påskerejser til feriefavoritter som De Kanariske Øer og Cypern.