Rejser til Grønland boomer

Interessen for at få en enestående ferieoplevelse i Grønland er markant stigende. Det oplever rejsebureauet Profil Rejser blandt andet. De sælger skræddersyede oplevelsesrejser til Grønland, og ifølge dem har de oplevet en fremgang på 57 procent i salget af rejser til Grønland fra 2018 til 2019.

- Trods en stor vækst i 2019 har vi solgt 35 procent mere i januar i år end i 2019, og dermed topper Grønland listen over solgte rejsemål i 2020, siger adm. direktør Peter Rasmussen i en pressemeddelelse og forklarer hvorfor:

- Der er i den grad kommet mediefokus på Grønland de senere år. Klimaforandringerne og isens smelten omtales i sammenhæng med beskrivelser af den enestående og smukke natur. Grønland og farvandet omkring Grønland har også fået en mere og mere central placering stor- og sikkerhedspolitisk. Tag bare præsident Trumps ønske om at købe Grønland som et eksempel. Den politiske interesse har også medvirket til, at mange har fået øjnene op for, at Grønland er noget helt særligt - på mange måder. Noget man bare må opleve, siger Peter Rasmussen.

Turister vil have autenticitet

Mange rejsende efterspørger også autenticitet og naturoplevelser. En tur med kystskib opfylder til fulde begge dele. Vandring på indlandsisen og sejlads mellem gigantiske isfjelde. En rejse til Grønland har ofte et ekspeditionsagtigt element over sig.

Mogens Gislinge er med sine mere end 100 besøg i Grønland Profil Rejsers mest erfarne ekspert i rejser til landet mod nord.

- Vind, vejr og årstid har meget at sige i Grønland. Hundeslæde, nordlys og knagende frost om vinteren. Sommeren med midnatssol, lyst døgnet rundt og milde temperaturer giver oplevelser udover det sædvanlige. Sommeren er også hvalsæson. Sid på en klippe, mens isfjelde passerer forbi, en sæl kigger op eller lyden fra en pukkelhval bryder stilheden. Det fås ikke bedre, siger Mogens Gislinge.

Generel stigning

Ifølge Grønlands Statistik kommer mange turister med krydstogtskibe. Disse tæller ikke med i statistikken over hotelovernatninger, men alligevel er der en stigning år for år.

I 2019 var der i alt 104.785 overnattende gæster og 265.844 overnatninger på de 49 hoteller, vandrerhjem og andre indkvarteringer i Grønland, som Grønlands Statistik modtager indberetninger fra. Dette er en stigning på henholdsvis 3,4 procent og 2,5 procent sammenlignet med 2018.

