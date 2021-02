Rejseselskab får ultimatum: Betal kunderne tilbage eller forsvind

Pung ud eller pas jer selv.

Så kort kan budskabet til rejsearrangøren Detur fra de andre medlemmer i brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark (RID) opsummeres.

Selv om der snart er årsdag for coronaudbruddet i Danmark, så er Detur langt fra i mål med at refundere sine kunder for aflyste rejser.

Faktisk er der flere hundrede danskere, som har penge i klemme hos Detur.

Hvis den situation ikke har ændret sig om 14 dage, så er Detur færdige i RID, hvis medlemmer står for 90 procent af alle charterrejser i Danmark.

Det fortæller foreningens formand Jan Vendelbo til Ekstra Bladet.

- Der er Detur-kunder, som har ringet til os i RID og nærmest grædende fortalt, at de mangler 15-16.000 kroner. Det er uforsvarligt. Skal man være medlem af RID, så kan man ikke behandle sine kunder på den måde.

- Derfor har vi meddelt Detur, at hvis de vil fortsætte med at være medlem at foreningen, så har de 14 dage til at betale kunderne tilbage.

Skylder flere millioner

Ekstra Bladet har torsdag eftermiddag forsøgt at få en kommentar fra Detur, men de svarer ikke.

På selskabets hjemmeside fremgår det ellers, at selskabet stadig sælger charterrejser.

'Gå ikke glip af chancen for at booke din drømmerejse!', lyder det i en overskrift.

Jan Vendelbo, der ved siden af sit formandskab er direktør i Spies, ved ikke, hvor mange kunder der er i klemme, men han vurderer, at det drejer sig om 'flere hundrede kunder, der ikke har fået deres penge tilbage'.

Facebook-gruppen Kampen mod Detur hævder, at den har samlet 240 familier, der alle har penge til gode hos Detur, og at den samlede restance er på 2,7 millioner kroner, skriver TV 2 Nord.

Jan Vendelbo oplyser, at det er første gang i hans mere end ti år som formand i RID, at et medlem af brancheforeningen får sparket.

TUI: Går ud over os alle

Hos et af Danmarks andre store rejseselskaber, TUI, oplyser pressechef Mikkel Hansen, at man allerede i efteråret fik bugt med sit bjerg af aflyste rejser fra den store samfundsnedlukning i marts. Det er hans indtryk, at alle de andre store danske rejseselskaber kom af med de sidste refusioner på omkring dette tidspunkt.

Ifølge Mikkel Hansen er det et problem for hele branchen, at Detur halter efter.

- Hvad kommer det TUI og andre danske rejsearrangører ved, at en konkurrent ikke har tilbagebetalt sine kunder?

- Det er et problem for os, fordi vi skal stå stærkt som branche. Og for at stå stærkt bliver vi alle sammen nødt til at have kunden i fokus og følge de samme retningslinjer, siger han.

- Kunden er fundamentet for vores brancheforening. Når et eller flere medlemmer ikke følger de samme regler, så bliver der skubbet til fundamentet.

