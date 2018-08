Rejseselskab i modvind: Stempler drenge som ’piloter’ og piger som ’stewardesser’

Flyselskabet bliver beskyldt for at ’opmuntre til kønsstereotyper’, lyder det i britiske medier

Er du dreng, kan du blive luftkaptajn. Er du pige, kan du blive stewardesse.

Sådan kunne man måske slippe af sted med at sige for 50 år siden. Men tiderne skifter, og nu om dage er udsagn som dette alt andet end comme il faut.

Det lader dog ikke til at være gået op for det britiske flyselskab TUI Airways, der er en del af den internationale TUI-koncern, som også opererer i Danmark.

På en flyvning fra Paphos i Cypern til Bristol i England delte TUI-besætningspersonale klistermærker ud til børn. Drengene fik klistermærker med påskriften ’fremtidig kaptajn’, mens der på klistermærkerne til pigerne stod ’fremtidig kabinepersonale’.

Det hævder i hvert fald Dame Gillian Morgen, en 56-årig læge, der var passager på flyet, og som i flere britiske medier, herunder Metro og Telegraph, er citeret for at sige, at klistermærkerne ’uden tvivl’ blev delt ud efter børnenes køn.

Dame Gillian Morgen beskriver episoden som ’dybt sexistisk’.

- Om 30 år er det ikke usandsynligt, at de fleste luftkaptajner stadig er mænd, men det betyder ikke, at vi skal udelukke piger, siger hun til Metro.

Kunder er vrede

Dame Gillian Morgen står ikke alene med sin kritik. Henover sommeren har flere Twitter-brugere langet ud efter TUI og beskyldt selskabet for at medvirke til at udbrede kønsstereotyper.

- Jeg fortæller min datter, at hun kan få lige det arbejde, hun ønsker, bare hun arbejder hårdt nok. Det underminerer dette, skriver Twitter-brugeren Linzi Walker.

Også på det sociale medie Facebook vækker historien harme, efter flere britiske medier har taget sagen op.

- Hvis man vokser op i et samfund, der hver dag fortæller en, at man hellere end pilot bør blive stewardesse, at man hellere end læge bør blive sygeplejerske, og at man hellere end chef bør blive sekretær, så sætter det sig i ind, skriver Facebook-brugeren Paul Austin i kommentarsporet til Metro’s opslag på det sociale medie.

TUI: En misforståelse

Selv mener TUI Airways ikke, at selskabet har trådt ved siden af.

- Vi er kede af at høre, at et mindre antal kunder er blevet vrede, udtaler en talsperson fra det britiske flyselskab til Metro og tilføjer:

- Vi mener, at der er sket en simpel misforståelse. Vores ’fremtidig luftkaptajn’ og ’fremtidig kabinepersonale’-klistermærker er lavet til alle børn, uanset køn.

TUI Airways forklarer, at klistermærkerne er del af en aktivitetskampagne, der har til formål at skabe positive oplevelser for selskabets kunder.

