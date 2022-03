5 fantastiske køreture i Europa

Utrolige veje: Der findes mange spændende ruter i Europa, som du og din øse ikke må snyde jer selv for at køre på

Lad os være ærlige - der findes ikke noget bedre end at sætte sig bag rattet i sin bil, benzintanken fuld og kursen sat mod feriefriheden.

Din bil er det ultimative transportmiddel, begrænsningerne er få, og du er chefen.

Kør ad Route 1 på Island, der tager dig med rundt på den skandinaviske vulkanø og forbi nogle af verdens vildeste naturfænomener. Eller ad Strada Statale 163 langs den fantastiske Amalfikyst i Italien.

Vi har samlet en inspirationsguide med fem ruter i Europa, som du bare må udforske.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Frankrig: La Route des Grandes Alpes



På La Route des Grandes Alpes kører du gennem Frankrigs høje alper og smukke bjerge.

På ruten bliver du taget med gennem fire nationalparker og intet mindre end 16 bjergpas.

Dette er ruten for dig, der ønsker en road trip med vanvittig natur lige uden for bilruden, og som drømmer om at drikke kaffe og spise baguette langs den naturskønne Genève-sø.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Island: Route 1

Foto: Matt Palmer/Unsplash

Route 1 er en ringvej, der løber langs Islands yderste kanter. Ruten fører dig gennem nogle af verdens mest dramatiske landskaber.

Fra Reykjavik starter en magisk tur, der byder på fantastiske fjordkig, store bjerge, små fiskerlandsbyer og vilde rensdyr.

Og når du alligevel er på de kanter, bør du gør stop ved Seljalandsfoss-vandfaldet, Mývatn-søen og dens varme kilder samt Jökulsárlón-lagunen, der alle er værdige en plads på din bucket list.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Norge: Trollstigen

Foto: Shai Pal/Unsplash

Tilbagelæg Trollstigens 106 kilometer lange vejstrækning, den Unesco-beskyttede Geirangerfjord, og sug den norske natur til dig.

Trollstigen - eller Trollruten - er nemlig kendt for at være en af de mest naturskønne veje og den mest dramatiske turistattraktion i Norge.

På bjergpasset vil du opleve naturen helt tæt på, idet du passerer alt fra brussende vandfald og frodige bevoksninger til dybe fjorde, stejle klipper og overdådige bjerge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Schweiz: Furkapasset

Foto: /Unsplash

Ser du også dig selv som en vaskeægte James Bond, så er denne rute perfekt til dig. Ruten er blevet verdensberømt, efter at 007-agenten banede sig gennem den snoede rute i ’Goldfinger’ (1964).

Så ønsker du at teste dine køreskills fra det ene hårnålesving til det andet og få adrenalin i kroppen, så er det Furkapasset, du skal indstille gps’en mod.

Dog vil vi anbefale dig at køre ruten i dagslys - og selvfølgelig at være forsigtig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Italien: Strada Statale 163

Foto: Lars Halbauer/Ritzau Scanpix

Strada Statale 163 er en af de mest betagende veje i Europa til kør-selv-ferier. Når du cruiser langs Amalfikysten, der er opført på Unescos verdensarvsliste, bliver du grundet arkitekturen taget tilbage i tiden til en mere klassisk og romantisk æra.

Ruten er med sine snoede, smalle veje perfekt til vovehalse, og flankeret af tårnhøje klipper på den ene side og det smukke, blå Middelhav på den anden er der rig mulighed for også at nyde den fantastiske natur.

--------- SPLIT ELEMENT ---------