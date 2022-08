5 finurlige museumsoplevelser

Keder du dig også, når du bliver slæbt på museum for at måbe over det ene maleri efter det andet? Og er du ved at køre træt i, at mange museumsoplevelser minder om hinanden?

Så kan det være, at du bør besøge en af disse fem mærkværdige museer. Fælles for dem er nemlig, at det ikke er finkultur, der er i højsæde.

I stedet har de valgt at fokusere på nogle mere bizarre, eksotiske og sågar erotiske dele af verden, som absolut ikke minder om det klassiske inventar på en museumsudstilling.

Så skulle du befinde dig i et af disse fem lande, så kan det være en idé at besøge deres unikke museer.

Fem finurlige museer Disgusting Food Museum, Sverige Hvis turen går til nabolandet, så kan du med fordel besøge det såkaldte Disgusting Food Museum. Museet er beliggende i det centrale Malmø, og det er - som navnet indikerer - spækket med ulækkert mad. Formålet med Disgusting Food Museum er at udfordre museumsgæsternes opfattelser af mad, og således præsenteres man for en række eksotiske fødevarer, som i nogle kulturer opfattes som værende delikatesser, mens andre formentlig vil anse dem for at være deciderede klamme. Der er mulighed for at sætte alle sanser i spil: Du kan snuse til ildelugtende oste, og du kan smage slik lavet på metalrengøringsmiddel. Og så kan du se og ofte røre ved et bredt udvalg af mærkværdigt føde, som eksempelvis kan være brygget på døde dyr. Arkivfoto: Johan Nilsson/AP/Ritzau Scanpix British Lawnmower Museum, England I det nordlige England finder du et museum, som er dedikeret til græsslåmaskiner. Her kan du blandt andet se nogle af de første modeller, der blev sendt ud for at trimme plæner, og du kan se de mere moderne af slagsen, som er robotstyret, og som kører på solceller. Desuden huser museet enkelte royale græsslåmaskiner, som har tilhørt det britiske kongehus. Eksempelvis kan du se nogle af de maskiner, der slog prins Charles og prinsesse Dianas græsplæner. Arkivfoto: J. Tyler Klassen/AP/Ritzau Scanpix Det Fallologiske Museum, Island Hvis din museumsoplevelse skal bevæge sig under bæltestedet, bør du tage turen til Islands hovedstad, Reykjavik. Her finder du nemlig verdens eneste penismuseum. Museets officielle navn er Islands Fallologiske Museum, og her får du altså fallos for alle pengene. Det er hovedsageligt diverse pattedyrs forplantningsorganer, som er udstillet på museet, og du kan endda se enkelte eksempler på det menneskelige hankøn i al sin pragt. I 2011 modtog museet sit første eksemplar af en menneskepenis, som stammer fra en 95-årig, islandsk mand. Selv om museet grænser til det erotiske, så er der ingen pornografi forbundet med udstillingerne. I stedet kan du beundre de knap 300 forskellige penisser, som tæller alt fra en hamsterpenis på to milimeter til de kolossale private dele af en kaskelothval, der måler 1,7 meter i længde og vejer godt 75 kilo. Museet lægger vægt på at tilbyde viden og information om mere end 100 forskellige arters ædle dele, herunder den anatomiske variation og forklaringer på, hvorfor nogle arter er udstyret med lange, korte, tynde eller tykke forplantningsorganer. Børn er derfor også velkomne, men det er hovedsageligt kvinder, der besøger museet - måske for at stille deres nysgerrighed om det mandlige kønsorgan. Arkivfoto: Samer Farha/Reuters/Ritzau Scanpix Salt and Pepper Shaker Museum, USA I Tennessee, USA, har en kvinde ved navn Andrea Luddens besættelse af salt- og peberbøsser udviklet sig til en forretning. Her udstiller hun nemlig intet mindre end 22.000 forskellige sæt med salt- og peberbøsser på sit eget museum. Andrea Ludden er uddannet antropolog og startede sin samling i forbindelse med et antropologisk studie om dispensere til krydderier blandt forskellige kulturer. Hun har derfor rejst verden tynd for at finde de mest mærkværdige eksemplarer på salt- og peberbøsser, og der er næsten ingen grænser for, hvilke former og udtryk, de kan have. Nogle er formet som Coca Cola dåser, andre ligner regentpar, og nogle tredje er formet som menneskefødder. Hvis du mangler lidt krydderi på tilværelsen og har lyst til at udskifte din egen traditionelle peberkværn derhjemme, er der også rig mulighed for at erhverve sig en mere kulørt en af slagsen i museets gaveshop. Arkivfoto: Caryn Rousseau/AP/Ritzau Scanpix Barbiemuseet, Danmark Du behøver ikke bevæge dig langt væk for at få en særegen museumsoplevelse. Blandt andet er der i Nordvest i København et Barbiemuseum. Her kan du se mere end 5000 forskellige eksemplarer af den ikoniske Barbie-dukke. Museet gemmer sig i en kælder, der tilhører Lene Darlie Pedersen, og det er hendes personlige samling af Barbie-dukker, der er udstillet på museet. Her kan du opleve, hvordan Barbie-dukken har ændret udseende gennem tiden, siden de første dukker blev produceret i 1950’erne. Lene Darlie Pedersen er i dag i 70’erne, og hun påbegyndte sin samling som 40-årig. Hun grundlagde museet i 1995, og sidenhen er der kommet mange besøgende forbi det lille museum for at få indblik i Barbies fortryllende verden. Museet er fyldt med forskellige varianter af den langbenede Barbie med den tynde talje. Du kan se hende i tyrolerkjole, med dykkerudstyr, som stewardesse og meget mere. Måske kan du huske den Barbie-dukke, du, eller en du kender, drømte om i barndommen? Der er stor sandsynlighed for, at du finder den her! Arkivfoto: Mik Eskestad/Ritzau Scanpix Vis mere Vis mindre

