5 irriterende ting på flyrejsen

Du kender det formentlig. Forventningerne til ferien er høje, og du glæder dig til at slappe af med en kold forfriskning nede ved poolen og nyde, at du endelig er fremme på destinationen.

Men inden da skal du have overstået en længere flyvetur, som i sig selv kan være en stressende affære med transport til og fra lufthavnen, sikkerhedstjek og ankomst til den rette gate i det rette tidsrum.

Og når først det er overstået, venter der timevis i luften, hvor du kommer på endnu en prøvelse, der ofte er forårsaget af dine medpassagerer ombord på flyet.

Der er nemlig rigeligt af generende elementer, når man rejser med fly, og listen over ting, der kan gå danskerne på nerverne, er lang.

Der er dog særligt én ting, der især kan sætte danskernes sind i kog, når de er på flyrejser.

For hver fjerde dansker er det, der irriterer dem mest ved medpassagerer på flyet, når de sparker i ryglænet.

Desuden svarer otte procent af de adspurgte danskere, at det, der irriterer dem mest, er, når når folk lægger ryglænet ned.

Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige Forsikring.

Kropslugt og dårlig opførsel

På andenpladsen over det, der irriterer danskerne mest på flyrejsen, er stærke lugte fra ens medpassagerer, mens dårlig opførsel overfor flypersonalet og tydelige tegn på beruselse også kommer med blandt de ting, der generer os mest ombord på flyet.

Ifølge Louise Hertzum, der er chef for forretningsudvikling i Gouda Rejseforsikring, er danskernes tålmodighed, når det kommer til flyrejser, formentlig sat endnu mere på prøve efter coronapandemien.

Det skyldes, at de fleste lykkeligt har glemt, hvordan andre personer kan påvirke rejseoplevelsen, eftersom de ikke har været ombord på fly i en længere periode.

- Der er mange ting ved flyrejsen, som vi lige skal vænne os til igen ovenpå to år med lavere rejseaktivitet. Særligt på fly, hvor pladsen i forvejen er trang, er det vigtigt at vise hensyn og have øje for andres grænser.

- At have lidt ekstra tålmodighed med i bagagen er derfor en god idé, så man er sikker på at få en god start på sin rejse, siger hun i en pressemeddelelse.



Har du det i forvejen stramt med selve flyveturen, er der i hvert fald ingen grund til, at blodtrykket går til tops allerede i lufthavnen.

