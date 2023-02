Altid hjemmelavet rullepølse i kufferten

På jagt efter nye eventyr: Skuespiller Peter Frödin har en forkærlighed for Mallorca, og så prøver han altid at tage en lille omvej, uanset hvor han skal hen

- Hvornår var du sidst ude at rejse?

- Det er jeg faktisk netop nu, mens vi taler. Min mand og jeg er en tur på Mallorca. Vi rejste lige før nytår og skal hjem på lørdag, så det har været nogle dejlige uger.

- Dog havde vi, meget atypisk i øvrigt, orkan den anden dag. Så jeg måtte ud og surre potteplanterne fast, så de ikke blæste væk. Det har jeg ikke prøvet før. Ellers har vi haft behagelige 22 grader og sol.

- Er I kommet meget på øen?

- Regelmæssigt siden 2005, så vi kender efterhånden de lokale. Det er en pragtfuld ø, som vi aldrig bliver trætte af.

- Og så tager det jo kortere tid at flyve herned end at komme en tur i sommerhus i Nordjylland. Bare to en halv time i fly, og ikke et ondt ord om Nordjylland, men klimaet er unægteligt bedre hernede, især på den her årstid.

- Hvad kan du godt lide ved Mallorca?

- Palma er en fantastisk smuk gammel by at gå rundt i med masser af små lokale butikker og restauranter med fantastisk mad, og så er klimaet dejligt året rundt.

Arkivfoto: Oscar Nord/Unsplash

- Er der noget, du altid har med i kufferten, når du rejser?

- Mine allergipiller. Jeg er allergisk overfor skaldyr, så dem går jeg ikke nogen steder uden. Og så har jeg de sidste par år haft hjemmelavet rullepølse med i kufferten, når vi besøger familie i udlandet.

- Min mand har nemlig familie i Østrig, og jeg har i Schweiz, og de steder kan man ikke få rullepølse. Nu smager hjemmelavet rullepølse altså bare bedst, så de sidste to år har jeg lavet min egen og taget med.

- Har du en rejse, du tænker tilbage på?

- For en del år siden var jeg på Grønland, og det var en kæmpe oplevelse, jeg tit tænker tilbage på.

- Det er nok det smukkeste, jeg nogensinde har set. Landskabet og det, at luften var så klar, at man kunne se nærmest uendeligt langt, var som balsam for min sjæl. Man kunne se længere end til Roskilde med det blotte øje, og Indlandsisen fortsatte bare ud mod horisonten.

- Det var virkelig magisk, og så sejlede der isbjerge forbi, og vi var ude at køre hundeslæde og til kaffemik hos de lokale.

Arkivfoto: Horst Machguth/Ritzau Scanpix

- Er du typen, der køber souvenirs med hjem?

- Nej, men min mand Jon er begyndt at lave fotobøger, når vi har været ude at rejse, og det er jo en fantastisk idé. For man får jo aldrig kigget på de tusindvis af billeder, man har liggende på telefonen, men det gør man, når man samler de bedste i en bog.

- Det er meget mere overskueligt, og så kan de ligge fremme på sofabordet.

- Hvad er dit bedste rejsetip?

- Jeg har en god ven, der på et tidspunkt sagde, at man altid skal tage en lille omvej, for det er der, alt det sjove og uventede venter på en. Det gælder både, når man rejser, men også generelt i livet. Kører man altid samme vej på arbejde, så prøv at dreje af og tage en anden vej i morgen.

- Så det prøver jeg også at efterleve. Tage en omvej i livet og have et åbent sind for, hvad der venter på en.

- Hvad har du oplevet ved at tage en omvej?

- Vi kørte en tur på øen forleden langs vandet og drejede af ved et område, hvor der op ad bjergsiden er ved at blive skambygget hoteller i sådan en grad, at det ødelægger området.

- Det er lige, til der kommer en storm, så skyller det hele i havet, og siden fandt vi ud af, at de lokale håndværkere og entreprenører er meget modstræbende i forhold til at hjælpe med byggeriet, fordi man mener, at bjerget bliver forstyrret, og det varsler ikke godt.

- I virkeligheden en yndig fortælling om at have respekt for naturen, når man bygger. Den historie havde vi ellers ikke hørt, hvis vi ikke havde taget en omvejen.

- Når nu I kommer så tit på Mallorca - kan du så sproget?

- Ikke nok, men min mand læser spansk og er ved at lære det blandt andet med appen Duolingo. Jeg er gået lidt i stå, men skal også i gang igen.



