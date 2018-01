Bange for at rejse alene? Her er dine fire nye ferie-venner

Du behøver ikke at frygte at blive ensom, selv om du rejser alene

Det er så yndigt at følges ad. Uden tvivl. Alligevel lever mange hundredtusind danskere som selvvalgte eller ufrivillige singler. Det betyder også, at når kollegaen, vennen eller familien ikke lige har tid til at tage med på ferien, så må det ske på egen hånd.

For mange kan det være en lidt angstprovokerende affære at springe ud i, men der er absolut ingen grund til fortvivlelse. At rejse alene har sine helt klare fordele: Du har den absolutte frihed til bo, spise og bruge dagen præcis, som du vil.

Og hvis du stadig tøver lidt, har Ekstra Bladets udsendte, der selv har rejst alene adskillige gange, samlet fire apps til smartphonen, der kan blive dine bedste nye rejsekammerater. De er tilmed meget pålidelige, svarer aldrig igen og giver dig altid ret.

Så som et kendt sportsmærke ynder at sige det – godt fordansket: Bare gør det.

* * *

Uundværlige apps på singleferien

Med en smule mod og de rigtige apps i telefonen kan det sagtens blive en god ferie, selv om du rejser alene. Foto: Thomas Gösta Svensson

Kirsten giftekniv (Tinder)

Det siger næsten sig selv, at det er nemmest at møde nye flirts på ferien, når man er alene. Medmindre selvfølgelig at du har en forstående partner – eller kaster dig ud i moralsk fordærv. Hvis du ikke har mod på at gå alene i baren eller invitere den smukke tjener ud, er det råd for det.

Den absolut mest populære dating-app, Tinder, fungerer nemlig i hele verden, og har du købt et abonnement, kan du nogle dage eller uger inden afrejsen gå ind og ændre din lokation, så det ser ud, som om du allerede befinder dig på feriedestinationen. På den måde kan du arrangere en date på forhånd.

Kulinariske klogeåge (Tripadvisor)

Når man rejser i et selskab, er et af de mest yndede – og nogle gange mest irriterende – diskussions-emner valg af restaurant. Det slipper du for, når du rejser alene. Og du kan med fordel bruge Tripadvisor, der ved mere om restauranter, end nogen rejsekammerat nogen sinde kommer til.

Der ligger et hav af restauranter og anmeldelser på siden, og hvis du er online, kan du få ruteangivelser til restauranter tæt på dig. Inden du bestiller, kan du tjekke andre rejsendes tip og beskrivelse af stedet. For mange er det at spise alene ude noget af det mest frygtede, men husk, at der er millioner og atter millioner af rejsende præcis i samme situation som dig.

Og du kan jo altid medbringe din smartphone og få selskab af dine fire nye ’venner’. Når du rejser på egen hånd, vil du også opleve, at du kommer til at tale langt mere med de lokale og andre rejsende. Tripadvisor kan også bruges til mange andre ting, eksempelvis at finde arrangerede ture, hvor du kan møde andre turister.

Medpassageren (Moovit)

Hvis du frygter, at du ikke kan overskue en ny by og dens tog, busser eller metro, så hedder en af dine nye bedste venner Moovit.

Appen har over 100 millioner brugere og har samlet oplysninger om offentlig transport i et væld af byer verden over. Indtast dit afrejse-sted og destination, så får du en komplet oversigt over, hvordan du kommer frem, hvad tid og hvorfra.

Sovekammeraten (Trivago)

Du kan lige så godt udnytte din frihed fuldt ud, når du rejser ud i verden som single-rejsende. Overvej derfor, om du ikke skal droppe de gængse charterferier, hvor du er bundet til et hotel. Start i stedet med at finde din destination, og køb flybilletten – her kan du bruge eksempelvis Momondo, der samler de billigste afgange – ty herefter til en hotelsøgemaskine.

Se også: Hotel-trick: Sådan får du stor luksus til en lille pris

En af de bedste og mest benyttede er Trivago. Her kan du finde lige præcis det hotel, der passer dig bedst, og få mange gode ’i sidste øjeblik’-tilbud. Og hvis du keder dig i den ene ende af øen, beder du blot appen om at finde en ledig seng i den anden ende.