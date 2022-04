Børn forbudt: Mor og far vil alene på ferie

Mange forbinder ferie i udlandet med afslapning i en liggestol ved hotellets swimmingpool - måske med en bog i skødet og en paraplydrink i hånden. Men når man skal dele bassinområdet med andre voksne - og ikke mindst børn - kan skrig og gråd hurtigt sætte en stopper for stemningen.

Derfor vælger flere og flere danskere at booke sig ind på hoteller, hvor børn er bandlyste. I hvert fald hvis man skal tro de danske rejsearrangører, der melder om en stigende interesse for de såkaldte 'voksenferier'.

- Der bliver helt klart solgt et stigende antal voksenferier. Og vi kan også se, at der bliver bygget flere voksenhoteller, siger Peder Hornshøj, der er adm. direktør i Bravo Tours.

Han fortæller, at det danske rejsebureau med hovedkontor i Herning netop har skrevet under på aftaler med ti nye hoteller.

- For 15 år siden havde vi ét voksenhotel på Rhodos. Men de seneste år er det bare eksploderet, siger han.

Holder liv i kærligheden

Peder Hornshøj gætter på, at voksenferier udgør fem procent af alle solgte rejser.

Ferieformen er især populær blandt voksne over 50 år. Men også forældre med små og store børn rejser alene ud i verden.

En af dem er Lene Tranberg, der er mor til tre sønner og bonusmor til en pige i en sammenbragt familie.

Ifølge hende har voksenferierne bidraget til, at hun har kunnet koble af fra en travl hverdag og pleje forholdet til sin mand.

Hvis man spørger, om det er noget, hun vil anbefale andre, lyder et stort ja. I hendes øjne er det med til at holde liv i kærlighedsgnisten.

Lene Tranberg har ferieret alene med sin mand i årevis. Privatfoto

- Min søn var halvandet år, da min mand og jeg tog afsted på voksenferie for første gang. Vi tog til Sydafrika i en uge. Jeg afleverede ham hos mine forældre, og det gik rigtig fint.

- Min mand og jeg har siden været afsted hvert år. Da drengene blev ældre, planlagde vi det, så det passede med spejderlejren, fortæller hun.

Selvom Lene Tranberg anbefaler voksenferier uden at blinke, får man alt andet end en anbefaling fra Charlotte Bjerregaard, der er specialist i klinisk børnepsykologi i Familiepsykologisk Praksis.

Forældreflugt bør stoppe

Ifølge hende er det en 'meget bekymrende' udvikling, at flere forældre tager på ferie uden deres børn. Hun ser det som et tegn på, at der er udfordringer i familiedynamikken, hvis forældre føler, at de ikke kan slappe af med deres børn.

En mulig årsag kan være, at flere forældre føler sig så pressede i dagligdagen, at de ikke ser andre muligheder end at flygte væk fra den.

- Enhver forælder får på et tidspunkt den tanke, at de vil flygte væk fra alting. Men der bør alligevel være et stykke vej fra tanke til handling, siger hun.

Foto: Shutterstock

Hvis du alligevel vil på ferie uden sit barn, advarer Charlotte Bjerregaard mod at gøre det, hvis barnet er yngre end ti år. Hun synes især, at det er bekymrende, hvis barnet efterlades i sfo eller daginstitutioner i skoleferierne.

Ligesom voksne har børn nemlig også brug for ferie.

- I stedet bør børnene passes af personer, de føler sig trygge ved. Det kunne for eksempel være bedsteforældrene, siger Charlotte Bjerregaard .

--------- SPLIT ELEMENT ---------