Brug din ferie aktivt

Jeg har meget svært ved at sidde stille på en ferie! Der skal ske noget. Selv om man forbinder ferie med afslapning, så bliver jeg en lille smule stresset af at solbade dag efter dag og kun gå de 150 skridt fra solsengen til restauranten til toilettet og tilbage igen.

Jeg slapper af ved at se noget. Ved at bevæge mig og visuelt samt fysisk blive stimuleret. Måske du kender det?

Dem, jeg rejser med, er heldigvis enten som mig eller helt indforståede med konceptet aktiv ferie. Vi deler ferien op, så vi går på kompromis. Ved jeg, at jeg skal træne eller se noget spændende senere, kan jeg sagtens lokkes ned til stranden. Fordelene ved at være et sted, hvor fysisk aktivitet indgår, er, at man kan:

1. Spise og drikke uden at tage på.

2. Holde formen, til man kommer hjem, og så er det måske ikke så svært at komme i gang igen. Eller man kan tage sig en velfortjent pause og roligt komme tilbage til hverdagen uden at ærgre sig over, at man har taget på og samtidig ikke orker at komme i gang igen.

3. Træning kan gøres alle steder, det giver energi og gode oplevelser.

Med dette in mente får du her en tips til, hvordan du kan afholde en aktiv ferie.

Foto: Amaury Bouchet

Hiking, klatring og biking

Vil du opleve noget på egen hånd og i eget tempo, kan jeg anbefale en tur til Mont Blancs knudepunkt Chamonix i Frankrig. Via Airbnb og hotelbooking-sider kan du bo i lækre chalets med pejs, udendørs jacuzzi, indendørs biograf og sauna.

Du kan dog også gøre det for mindre. Men fælles for alle boliger er, at du har den mest fantastiske udsigt! Smukke bjerge, floder og karakteristiske huse i de små byer, hvor man kan besøge den lokale restaurant eller bager. De ligger tæt op ad selve Chamonix, så det er nemt at komme rundt via tog eller bil.

Selv har jeg både kørt og fløjet dertil. Begge dele fungerer fint, og hvis man tager flyet til Genève, kan man tage toget lige ind til centrum af Chamonix. Her er det muligt at booke bjergbestignings-ture, uanset hvor erfaren man er. Man kan hike i bjergene, og man kan bjergbestige.

Desuden er der mountainbike-ruter for enhver stil og niveau. De er lange og sjove, og jeg har selv tænkt det kunne være sjovt at prøve, når man sidder i liften og kigger ned på de mange cyklende. Folk tager også deres hunde med til Chamonix, og de sidder godt klemt fast i lifter for at blive eskorteret til næste vandringspunkt.

Det er bedst at tage afsted i juni/juli, også hvis man gerne vil bjergbestige. Det gode er nemlig, at der er sol og sommer, lige indtil man når til delen, hvor man skal bestige bjerge – så er der sne. Det er den perfekte måde at holde sommerferie relativt tæt på Danmark på. Det kan være en god idé at booke alle turene hjemmefra, for ellers kan det være svært at få en guide.

OCR-camp, Cheveyo Training Camp

Helt nede ved Gibraltar ligger Zahora tæt på den smukke by Vejer de la Frontera. Her kan man med fordel planlægge et par uger, hvorved man tager en uges træning på Cheveyo Training Camp, som styres af en dansker (eller to, hvis man vil), og så tilbringe nogle dage i Malaga, inden turen går tilbage til Danmark.

Lidt sol, lidt varme og lyden af bølgeskvulp kan gøre en træningstime sjovere end en mørk fitness-sal herhjemme. Og der er masser af tilbud om aktive ferier på nettet, hvor du også kan finde konkurrencer og holdsport, som passer dig. Foto: Kira Eggers

Campen, som jeg selv har været på, er tre-seks timer om dagen fordelt ud over flere timer mellem måltider og hvile. Man skal være indstillet på, at der ikke er så meget andet at lave ud over et par timer her og der og en halv dag, hvor man har fri. Maden er sund med fokus på helbred, energi og styrke. Jeg anbefaler, at man ikke er mere end 10-15 kilo tungere, end man bør være, for at tage afsted.

Og man kan med fordel tage afsted med det mål at smide et par kilo; følger man træningen og spiser, hvad der serveres, kan man sagtens tabe sig. Der er meget træning i sand, skovbund og vand – og så er der udendørs styrketræning på en plæne samt udstrækning og yoga, hvilket også indgår i de mange timers træning.

OCR står for Obstacle Course Racing. Det kender du måske fra Nordic Race, etc. Der er meget løb og intervaltræning, og du kan uden tvivl mærke, du lever, lige indtil man dratter om og føler sig mere død end i live.

Vejret er skønt for det meste, og tager man en køretur til Vejer de la Frontera, bliver dagen endnu bedre. Der er rigtig dejligt. Zahora minder lidt om Mexico, der er hyggeligt og farverigt, og man kan gå lidt på opdagelse på de små veje, hvor husene er unikke og indrammet af skøn natur og ro.

Det er oplagt at flyve til Malaga, leje en bil og køre til Cheveyo-campen eller aftale med Kasper, at man bliver hentet i lufthavnen.

Et godt tip: Har du knæ- eller ankelskader, bør du gå lidt mere forsigtig til værks, da der er meget løb i sand. Deltagerne er fra hele Europa. På vores hold var der deltagere i alle størrelser fra Holland, Sverige, Tyskland.

Det kræver egentlig bare lidt lækker natur og en træningsprogram, så kan du lave aktiv ferie alle steder i verden. Foto: Kira Eggers

Aktiv ferie på hotel

Er man mest til luksus kombineret med træning og velvære, kan man gå på opdagelse på Apollos hjemmeside. De har et helt segment med aktive rejser, der går både til De Forenede Emirater og Spanien. Der er noget for enhver smag og pengepung.

Og så findes der de to berømte sportssteder La Santa Club på Lanzarote og Playitas på Fuerteventura, hvor du kan dyrke stort set al slags sport, hvad enten du vil konkurrere, deltage i hold eller selv træne på baner eller i den lækre natur.