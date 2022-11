Chief 1: Viser sønnike verden

Spanske øer og familietid: Musiker Chief 1 har gennem sin kæreste fået et blødt punkt for Ibiza, og så har han glædet sig til, at hans søn blev gammel nok til at opleve verden sammen med ham

- Rejser du meget?

- Jeg har altid prioriteret at rejse mindst fire-fem gange om året. Jeg er heldigvis så privilegeret, at jeg også kan rejse i kraft af mit erhverv som musiker. Faktisk er det, når jeg skifter scene, kommer fuldstændig ned i gear og bare nulstiller ved at være i feriemode, at jeg bliver mest inspireret til at lave musik.

- Så er det også sjovt at komme hjem til studiet i lille, kolde Danmark igen.

- Hvor var du sidst henne?

- Jeg er lige kommet hjem fra Irland, hvor jeg var på håndboldtræningslejr. Jeg har aldrig spillet håndbold i mit liv, men sammen med en flok andre kendte danskere har vi taget udfordringen op og skal lære at spille det i det kommende Discovery+ program ‘Langt fra landsholdet’. Og ugen før det var jeg fire dage på Island med min søn.

- Hvordan kunne det være, det blev Island?

- Min søn Vitus er lige fyldt 11 år, og jeg har hele tiden gået med drømmen om, at når han blev stor nok, ville jeg vise ham hele verden og gøre ham til en rigtig globetrotter. Plante en rejselyst i ham, så han får blod på tanden efter at se endnu mere, når han bliver stor. Så to gange om året rejser han og jeg ud i verden.

- Denne gang havde vi dog kun fire dage til rådighed, og så var det et rent praktisk spørgsmål om, hvor langt vi kunne nå og stadig have tid til at opleve stedet, også uden at være groggy af jetlag.

- Hvad oplevede I denne gang?

- Vi fik fat i en sød taxachauffør, som kørte os rundt til alt det, man skal se, når man er deroppe, og så boede vi på Hotel Guldsmeden.

- Jeg må indrømme, at når jeg holder ferie, vil jeg allerhelst bare ligge på langs på en strand. Jeg er på ingen måde den aktive outdoor type, men heldigvis var der også tid til at flyde rundt i en varm kilde med en drink i hånden.

- Hvad giver det jer at rejse sammen på den måde?

- Det er det mest magiske som far at opleve det her lille menneske opleve alting for første gang. Den umiddelbare og ægte barnlige glæde ved at se et sted, der er så anderledes fra derhjemme, for første gang.

- At se et barn begejstres på den måde er en rigtig god måde som voksen også at få et skud fornyet glæde direkte ind i blodbanerne. Og så hygger vi os også bare virkelig meget, når vi er afsted.

- Hvor skal I hen næste gang?

- Planen er New York, for den by vil jeg rigtig gerne vise ham. New York City og Los Angeles er de to amerikanske byer, hvor jeg altid kommer hjem sprængfyldt med fornyet inspiration til musik og sange.

- Er der en destination, du vender tilbage til?

- Jeg har altid haft en forkærlighed for Grækenland og Thailand, især den ø, som hedder Krabi. Den er nok det smukkeste sted på hele kloden. Og så har jeg et blødt punkt for øen Ibiza.

- Ikke party-siden, der har jeg gudskelov aldrig været, men den gamle bydel i Ibiza Centrum. Vi bor altid privat, helt centralt ved siden af alle de gode spisesteder. Selvom øen har et ry for kun at være en party-ø, så har den så meget mere at byde på.

- Hvad skal man opleve?

- Den gamle bydel, og så ligger der en helt magisk ø, kun 20 minutters sejlads derfra, som hedder Formentera. Det er så smukt, og vandet er så rent, at man tror, det er løgn.

- De har masser af små low key hippie-butikker, der sælger noget helt fantastisk tøj, man ikke finder magen til andre steder. Så hver gang jeg er på Ibiza, fornyer jeg min scene-garderobe.



