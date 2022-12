Dansk komiker - En hjemmefidus

Mest til det danske: Komiker Anders Grau behøver ikke at rejse tusindvis af kilometer for at lade batterierne op. Faktisk foretrækker han at blive hjemme i Danmark

- Er du den berejste type?

- Det ville være synd at sige. Jeg er nok mere det, jeg vil kalde en hjemmefidus, og det passer mig faktisk rigtig godt. Jeg har selvfølgelig set lidt af verden og prøvet både charter- og storbyferie, men det gør mig ikke noget, at ferien bliver på dansk jord.

- Hvordan kan det være, du ikke har rejst så meget?

- Da jeg var single, var det helt lavpraktisk, fordi jeg manglede en rejsemakker, og så er jeg nok heller ikke den store initiativtager til den slags. Der er både bøvlet og kan gå galt, og så står man derude i den store verden uden at kunne sproget, og hvad gør man så?

- Alene tanken om at fare rundt i en lufthavn og skulle gennem security, og det hele bipper, er til at blive stresset over. Jeg overdriver selvfølgelig lidt, men jeg synes, det er bøvlet at rejse. Men så mødte jeg heldigvis min hustru. Hun er bedre til den slags end mig.

- Hvornår var du sidst i udlandet?

- Det var hun og jeg i 2018. Vi var en tur i Paris, hvor vi blandt andet var en tur i Disneyland Paris. Vi er begge to nogle barnlige sjæle, så det var en rigtig god dag. På den tur spiste jeg også så mange macarons, at jeg ikke har rørt de kager siden.

- Og så skulle vi faktisk have været en tur til USA, hvor vi efter planen skulle have besøgt alle de større byer på øst- og vestkysten. Både New York, Los Angeles og San Francisco havde vi tænkt at besøge.

Arkivfoto: Stine Bidstrup

- Men I kom ikke afsted?

- Nej desværre ikke. Billetterne var købt og det hele, men så ramte coronakrisen, og så valgte vi at få et barn i stedet for. Med en lille baby gav det lidt sig selv, at vi må have den rejse til gode, til vores datter bliver større. Vi fik heldigvis refunderet alle pengene.

- Hvordan holdt I så ferie under krisen?

- Vi er begge meget glade for at tage i sommerhus, så vi lejer et nyt hus et nyt sted i landet. Det er en god måde at se nye steder på. Selvom jeg ser meget af landet i kraft af mit arbejde som komiker, så er det noget andet at være afsted sammen.

- Hvor var I sidst henne?

- Senest var vi en tur i Blokhus, men vi har også været blandt andet i Ebeltoft og Juelsminde. Ved Blokhus gik vi en meget flot tur i et naturområde, der hedder Fosdalen og Lien. Det kan anbefales, hvis man kommer på de kanter.

Vildmarken nær Blokhus er en vandring værd. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

- Hvad kendetegner en god ferie for dig?

- Det er som sagt ikke så vigtigt for mig at flytte tusindvis af kilometer om på den anden side af jorden for at nyde en ferie. For mig er en god ferie en sindsstemning. Bare det at komme lidt væk fra det gulv, man godt ved, man burde støvsuge, og indhente lidt af det forsømte, og have tid til at fordybe sig i en god bog. Jeg har altid tasken fuld af bøger, når vi tager i sommerhus, og jeg når sjældent at komme i gang med dem, men det gør ikke noget.

- Min kone og jeg har også en fast tradition med at se ‘Olsen Banden’ om aftenen, når vores datter er puttet.

- Har I overvejet at købe jeres eget sommerhus?

- Det har vi, men så vil vi hellere spare op til at flytte i hus med have. Og så kan vi begge to godt lide at se noget nyt, hver gang vi er af sted. Selvom Danmark er et lille land, så har det meget smuk og forskellig natur at byde på, hede, skov og strand og så er det også altid hyggeligt at køre en tur i lokalområdet. Der er altid et eller andet at se.

- Har du et sted, du drømmer om at besøge?

- Så skal det være USA, også i forhold til mit arbejde som komiker. De har en rigtig spændende tradition for komik og spas, og jeg havde også en hel liste med comedy-klubber, vi skulle have besøgt, hvis rejsen ikke var blevet aflyst. Så den tur må jeg have til gode, til min datter er blevet lidt ældre.

