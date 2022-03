Danskerne booker løs

Hvis du gerne vil afsted til danske favoritfavoritter som Kreta og Mallorca denne sommer, så skal du snart have feriebookingen i hus.

Især hvis du gerne vil bo på et specifikt hotel eller have en bestemt form for hotelværelse. Mange destinationer må nemlig allerede nu melde udsolgt på udvalgte hoteller og værelsestyper. Men du kan nå det endnu, selv om du ifølge de danske rejsebureauer ikke skal vente alt for længe med at bestille.

- Den indestængte rejselyst er eksploderet. Nu ser vi den berømte ketchupeffekt, siger Peder Hornshøj, adm. direktør i Bravo Tours

- De sidste to år har mange været i sommerhus i møgvejr. Nu har de ikke lyst til at tage nogle chancer med deres sommerferie. Folk køber deres rejser i ekstra god tid. Vi har aldrig før solgt så mange rejser så langt frem i tiden på denne tid af året.

Sommerferiebookingen er ikke blot kommet tilbage på samme niveau som før corona. Faktisk er der sket en stigning i salget.

- Det går stærkt lige nu, siger Mikkel Hansen, der er pressechef ved TUI.

- Hvis vi sammenligner med samme periode i 2019, så sælger vi tre-fem procent mere, end vi gjorde den gang.

Penge på lommen

Danskerne nøjes ikke med at booke flere rejser. De bruger også flere penge på deres ferie end før corona. Det skyldes både, at mange har sparet på penge på feriebudgettet under pandemien og nu kan bruge af de opsparede midler, samt at de vil gøre op for to år med færre rejseaktiviteter.

- Lige nu bliver der brugt 15-20 procent flere penge per rejse end før pandemien. Folk har opsparet ferielyst og feriepenge. Til det lidt dyrere hotel eller et lidt mere lækkert værelse med privat pool, udsigt eller mere plads, siger Mikkel Hansen.

Fokus på tryghed

Bestillingerne kom i gang, så snart det stod klart, at coronavirus var på retur. For de rejselystne danskere er pandemien ikke længere en stopklods, siger Sofie Folden Lund, der er kommunikationschef hos Spies:

- Lige efter nytår skete der et stort boom, da det blev meldt ud, at omikronvarianten ikke var så farlig. Der så vi en stigning i bookinger på 227 procent i forhold til ugen inden.

Men selv om de kommende feriegæster ikke er nervøse for at skulle afsted, så har pandemien alligevel præget danskernes charterbookinger. Mange har nemlig mere fokus på tryghed og sikkerhed, og derfor er de klassiske charterdestinationer, som danskerne kender godt, yderst populære i år.

- Corona har skabt fokus på tryghed og sikkerhed. Danskerne vil bo på store hoteller og er i mindre grad villige til at skulle ud på alle mulige udflugter, siger Mikkel Hansen.

Foto: Bernd Wüstneck/Ritzau Scanpix

Krig har givet lille dyk

Heller ikke den aktuelle krig i Ukraine har fået danskerne til at holde sig tilbage med at booke sommerferier, selv om der skete et fald i salget, da krigen brød ud, hvis man skal tro rejseselskaberne.

- Vi så et dyk i bookingerne på 30 procent i de første to dage, efter at Rusland gik ind i Ukraine. Men det rettede sig allerede på tredjedagen, og nu er alt tilbage på normalt niveau. Og endda med udsigt til en rekordhøj sommer, siger Sofie Folden Lund fra Spies.

Det samme gør sig gældende for TUI, der oplevede et dyk på 12 procent i det generelle salg i dagene efter invasionen.

Alligevel vækker hverken krigen i Ukraine eller coronavirus bekymring for salget af sommerens charterture, som situationen ser ud nu.

- Vi glæder os til at være oppe i fulde omdrejninger. Vi har ingen bekymringer. Vi glæder os bare til at sende en masse glade feriegæster afsted, siger Mikkel Hansen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------