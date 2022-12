Dem skal vi ha' nogle flere af

Der skal flere være kvindelige ledere i Københavns Lufthavn, hvis man spørger administrerende direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye.

Derfor har han sat sin underskrift på Dansk Industris Gender Diversity Pledge, der er dansk erhvervslivs fælles forpligtende håndslag på at arbejde for at skabe mere ligelig kønsfordeling i erhvervslivets ledelser og bestyrelser.

Det skriver Københavns Lufthavn og Dansk Industri i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne tiltrække de bedste talenter, og halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder. Men ligesom mange andre virksomheder i transportbranchen har vi ikke formået at få nok af dem ombord. Derfor er de underrepræsenterede i CPH generelt - og især blandt lederne, hvor 26 procent af alle ledere er kvinder. Det er ikke godt nok.

- Derfor forpligter vi os nu til at arbejde målrettet på at få større kønsdiversitet i ledergruppen. Første skridt er en underskrift. Næste skridt er at gøre mål til handling og arbejde for at rekruttere flere kvindelige ledere, siger Thomas Woldbye.

Dansk Industris administrerende direktør og medlem af CPH’s bestyrelse Lars Sandahl Sørensen har skrevet under på DI’s vegne med stor glæde.

- Jeg er stolt over og glad for, at CPH har underskrevet pledget og vil arbejde målrettet for at øge kønsdiversiteten i virksomheden. Det at tilslutte sig dette fælles løfte vidner om, at CPH tager ansvar og presser på for positiv forandring - også selvom det er svært. Samtidig kan det være en stor inspirationskilde for andre virksomheder, der også ønsker at løfte denne agenda.

- I DI stiller vi en række værktøjer til rådighed og skaber rum for inspiration og videndeling med andre virksomheder, der arbejder målrettet for at øge kønsdiversiteten i dansk erhvervsliv, siger Lars Sandahl Sørensen.

Det fremgår ydermere af pressemeddelselsen, at underskriften tilslutter Københavns Lufthavn 16 forskellige principper, der skal skabe mere kønsdiversitet i virksomheden.

The Gender Diversity Pledge opstiller desuden overordnede målsætninger og specifikke måltal for kønsdiversitet i ledelse og bestyrelse, som erhvervslivet skal opnå i fællesskab inden 2030. Med underskriften følger en forpligtelse til at fastlægge og arbejde for at nå konkrete måltal.



