Tv-vært Steen Langeberg har skrottet sommerferien for i stedet at rejse til udlandet i vinterhalvåret. Her lader han op på D-vitamin, familiesamvær og får svinget sine golfkøller

- Er du typen, der rejser meget?

- Før jeg mødte min hustru, var jeg tit på weekendture med drengene rundt i Europa, men hun lærte mig, hvor givende det er at rejse i vinterhalvåret.

- Det giver det vildeste boost af energi og D-vitamin at tage minimum tre uger et eksotisk sted hen, mens alle andre går rundt og fryser derhjemme. Så kan man klare sig gennem den lange, mørke vinter.

- Hvor tager I hen?

- I begyndelsen tog vi til Asien, men efter vi fik børn, begyndte vi at tage til Florida, USA. Det er nemt at komme dertil, det er ekstremt børnevenligt, og så er det dejlig varmt.

- Vi skal som minimum have tre uger i streg, og vi prioriterer det så meget, at vi hellere barberer sommerferien ned, og holder den kort i sommerhus, hvor vejret jo alligevel plejer at være okay herhjemme.

Arkivfoto: Kwong Yee Cheng

- Hvor bor I i Florida?

- Så Airbnb’er vi typisk et par huse og er en uge hvert sted. Det eneste krav er typisk, at der skal være en svømmepøl til ungerne, og så står der faktisk ikke rigtigt noget på programmet. Ikke andet end at vi allesammen bare skal hygge os.

- Børnene er stadig så små, så det med at jagte attraktioner, har de ikke brug for.

- Hvad kan du godt lide ved at rejse med børn i USA?

- De er virkelig gæstfri, og det er aldrig et problem, hvis man skal bruge en barnestol mere på en restaurant. De er vant til, at man tager børn med, og det gør det virkelig noget nemmere, når vi kommer med tre stykker.

- Derudover er det altid dejlig varmt, og selv på en regnvejrsdag er der noget at lave for børnene. Så kan vi tage i indendørs legeland eller i et mall.

- Hvad har du altid med?

- Mine golfkøller. Jeg ved godt, at det virker helt åndssvagt at slæbe med, når jeg bare kan leje dem derovre, men det er ikke det samme. Nu har vi fået nummer tre barn, siden vi var afsted sidst, så jeg aner ikke, hvordan jeg lige skal greje at slæbe dem med gennem lufthavnen.

- Og så har jeg også altid høretelefoner med noise-cancelling til flyveturen, for så er det kun de andre, der kan høre mine børn.

Arkivfoto: Mik Eskestad

- Hvad er dit bedste rejsetip med børn?

- Helt klart at man skal droppe at planlægge for meget i forvejen. Det er meget federe bare at være sammen og lave det, man lige får lyst til den dag.

- I det hele taget er det bare svært at planlægge for meget med børn - især hvis det er efter de voksnes behov. Det gælder altså også på ferie.

- Hvilken type ferie voksede du op med?

- Min mor havde - og har faktisk stadig - det samme lille sommerhus i Haderslev, som vi plejer at kunne låne. Lige ned til Lillebælt, og det er præcis lige så idyllisk, som da jeg selv var barn og holdt hele min sommerferie der.

- Så kan vi fiske krabber, samle muslinger og bade, og det er selvfølgelig 80 procent sjovere med godt vejr.

- Har du nogensinde været på spanden i udlandet?

- Ikke i udlandet, men på vej til USA gik der en gang koks i min datters visum. Vi havde købt billetterne lang tid i forvejen, men så havde hun fået et nyt pas, og derfor stemte det ikke overens i visummet.

- Jeg gik fuldstændig i panik. Det lykkedes dog at ringe rundt, og vi endte også med at løse det og kom afsted i sidste ende. Lige i denne her situation var det min hustru, der holdt hovedet koldt.

- Hvornår skal I afsted igen?

- Vi håber på at kunne slå noget barsel og ferie sammen til vinter, og så er planen at være væk hele vinteren, hvor vi først kommer hjem, når lyset og foråret er tilbage. Det kan virkelig noget at slippe for den danske vinter.



