Det skal du opleve i vidunderlige Vietnam

Luftfugtigheden er høj og tung, trafikken er hektisk, og der er en konstant larm og dytten fra den store flåde af scootere og biler.

På trods af det er Vietnams hovedstad, Hanoi, et must-see. I modsætning til mange andre hovedstæder har byen ikke tårnhøje, moderne skyskrabere.

De gamle, små bygninger fra det franske styre, står stadig. En god måde at opleve den travle by på, er ved at hoppe på en cykeltaxi.

Gør et stop ved byens åndehul, Hoan Kiem-søen, og gå over den ikoniske, lille røde bro The Huc for at besøge Ngoc Son-templet.

Læg også vejen forbi Ho Chi Minh-komplekset, Litteraturtemplet og det gamle kvarter.

Foto: Sophie Schou Jensen