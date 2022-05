- Det var hårdt, men jeg elsker det

- Har du rejst meget?

- Det har jeg. Især med mit arbejde. Jeg har faktisk rejst i hele verden - fra Sydamerika og Afrika til Asien og Mellemøsten. Gennem Unicef var jeg også i det krigshærgede Syrien, hvor man jo ellers ikke rejser hen.

- Hvad giver det dig at rejse?

- Jeg har altid været et menneske, der er drevet af nysgerrighed. Jeg kan ikke lade være med at undre mig og se, hvad der venter om næste hjørne. Jeg elsker at møde nye mennesker, og det er de behov, jeg får stillet, når jeg rejser.

- Det bedste er at gå i seng efter en lang dag et nyt sted på kloden og vide, at jeg fik stillet alle mine spørgsmål, vel vidende at de har affødt endnu flere, som jeg skal have svar på dagen efter.

- Har du rejst under coronakrisen?

- Kun i de åbninger, hvor man måtte rejse. Så et par gange i Frankrig med Cykelnerven, som Scleroseforeningen står bag. Vi var blandt andet i Pyrenæerne for at cykle bjergetaper fra Tour de France. Det var hårdt, men jeg elsker livet på cykel.

- Hvor har du ellers været på cykelferie?

- Jeg cyklede også Hærvejen hele vejen ned gennem Jylland - fra Frederikshavn til Flensborg. I gamle dage brugte man vejen til at drive kvæg, men i dag er det en skøn cykelrute. Vi klarede de 400 km i sadlen på fire dage.

- Er du vokset op med cykelferier?

- Da jeg var på barn, var vi tit på cykelferie i Danmark, men der er godt nok forskel på at gøre det af egen fri vilje som voksen og så blive slæbt med som 12-årig, fordi ens far har fået en fiks idé. Dengang var det med fuld oppakning og store sadeltasker på cyklerne, men dog sov vi på hoteller langs ruten. Vores telt vejede 30 kg, når det først var blevet vådt af dug.

- Hvad er det fede ved at være på cykelferie?

- I mine øjne har alle ferieformer deres egen charme. Også cykelferier. I dag er det letvægtscykler og moderne udstyr. Cykler man på en gravelcykel, som er en blanding mellem en racer og en mountainbike, er det jo virkelig sjovt. Den kan klare al slags terræn fra grus og mudder til skovbund og sand.

- Under pandemien fik mange øjnene op for Danmark. Var du en af dem?

- Selv om jeg har rejst meget, har jeg faktisk altid set det skønne i Danmark, og jeg har besøgt og set hver en lille flække af landet, når jeg har rejst rundt med Cirkus Arena. Så har jeg haft min cykel med, så jeg har kunnet cykle rundt og se området på egen hånd.

- Lige så meget jeg elsker Danmark om sommeren, lige så stor pris sætter jeg på, at man kan tage ud i verden og mærke varmen og solen, når vejret herhjemme er kuling og slagregn. Jeg vil ikke nøjes. Jeg vil både have Pyrenæerne og Bregninge Bakker.

- Hvor meget planlægger du i forvejen, når du rejser?

- Det bedste eventyr er det, der ikke er planlagt på forhånd. Dér hvor man tager en afstikker, fordi man ser noget, der pirrer ens nysgerrighed.

- Den frihed har man, når man cykler, fordi så stopper man jo bare. Jeg elsker at være spontan, og det er faktisk også grunden til, at jeg aldrig rejser med mere end en vadsæk, jeg kan have på ryggen. Jeg gider ikke store kufferter på hjul. De er for upraktiske.

- Hvad er næste rejse, du har i sigte?

- Jeg skal snart på øhop i Det Fynske Øhav. Vi besøger otte af øerne med motorbåd. Normalt er jeg vant til sejlbåd, så det glæder jeg mig til at prøve. Så lige nu krydser jeg fingre for, at vi ikke har opbrugt hele kvoten af flot forårsvejr.

