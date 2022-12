Direkte rute til Indien genoptages

Godt for turismen: Efter tre lange år med coronanedlukninger genoptager Air India atter engang ruten mellem København og Delhi

1. marts bliver dagen, hvor Air Indias Boeing 787-Dreamliner lægger an til landing og markerer genstarten på en succesrig direkte rute mellem Danmark og Indien.

Ruten kommer til at have tre ugentlige afgange fra København, og kommer til at styrke samhandlen og turismen, mener direktør for CPH.

Det skriver Københavns Lufthavn i en pressemeddelelse.

- Delhi-CPH ruten vil styrke vores position som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt og give masser af nye muligheder for forretning og ferie i Asien.

- Dertil kommer, at rejsende fra København vil kunne flyve via Delhi til en lang række destinationer i Indien og resten af Asien, siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

Som medlem af Star Alliance vil Air India få mulighed for at benytte det store Star Alliance transfer-netværk i København og sende indiske rejsende fra Delhi videre ud i Europa via Københavns Lufthavn.

Annonce:

- En direkte flyforbindelse til Indien var i mange år et stort ønske i Danmark, hvor regering, ministerier, myndigheder, virksomheder og lufthavnen arbejdede intenst på at få landet ruten mellem Delhi og CPH. Det lykkedes endelig i 2017, fortæller Thomas Woldbye.

Allerede i 2019 var der 89.000 rejsende og 8 ud af 10 sæder solgt. Ruten blev sat på hold i marts 2020, da pandemien ramte. Efter snart tre års pause er Air India klar til at genstarte.

- Det er virkelig en god nyhed for Danmark og Sydsverige, understreger Thomas Woldbye.

Arkivfoto: Getty Creative

Godt nyt for turismen

I Indien er lysten til at rejse ud i verden betydeligt voksende. Før coronaen ramte, var antallet af indiske udrejsende turister fordoblet på få år, og det er genoptagelsen af ruten blandt andet et produkt af.

Hos Wonderful Copenhagen kvitterer administrerende direktør Mikkel Aarø-Hansen for det tætte, mangeårige samarbejde om at få Air India til Danmark og nu at få genstartet ruten efter corona. Det vil også betyde flere indiske turister og forretningsfolk i Danmark.

Annonce:

- Direkte ruter, der forbinder København med vækstcentre og knudepunkter ude i verden, har kæmpe samfundsmæssig betydning.

- Både i forhold til at tiltrække talenter, investeringer og internationale turister hertil. Og for eksport og udrejsemuligheder for danskerne den anden vej, siger Mikkel Aarø-Hansen.



Bliver du stakåndet, og får du røde knopper bare ved tanken om at skulle på ferie? Er en lufthavn stort set det værste sted på jorden, du kan tænke dig? Så er denne artikel skrevet til lige præcis dig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------