Drop masseturisme: Besøg 5 oversete rejsemål i Europa

Hallstatt i Oberösterreich er en landsby i Salzkammergut, Østrig, som byder på ren idyl.

Stedet er som sådan ikke uopdaget for turister, da hele landsbyen er på Unescos verdensarvsliste.

Til gengæld er det de færreste, der overnatter i Hallstatt, da mange besøger byen på endagsudflugter, og det gør, at du vil opleve, at du har det meste for dig selv - og de lokale - i aftentimerne.

I byens centrum er der ingen trafik, så du slipper også for bilos på ferien. Rejser du hertil, vil du kunne se smukke, pastelfarvede huse, som ligger omkring bjergskråninger og den storslåede sø Hallstätter See.

Omgivelserne er maleriske i sig selv og bestemt et postkort værdigt. Uanset om du besøger rejsemålet i sommer- eller vintermånederne, så er der en række aktiviteter at give sig i kast med i Hallstatt.

På ferien til Hallstatt kan du blandt andet tage toget gennem bjergene og besøge de historiske saltminer.

Arkivfoto: Gela Frantisek/AP/Ritzau Scanpix