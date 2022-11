Ekstrem julemagi med ekstra sukker

Glem alt om vinterdepression, stress og julejag, og tag på juletur til Østrigs hovedstad. Her kan du ikke undgå at komme i julestemning

Gløgg, honningkagemænd og gran.

Duften af jul omfavner Østrigs smukke hovedstad, Wien, allerede i begyndelsen af november. Varme, hygge og idyllisk romantik er i fokus i byen, som har brugt flere måneder på at gøre de traditionsrige julemarkeder, de er kendt for, klar.

Du kan flyve til Wien fra Danmark på under to timer. Byen er et besøg værd året rundt, men i november og december er stemningen i kejserriget ganske enkelt magisk.

Læs med og få en række tips til, hvad du skal opleve i Wien, både i vintermånederne og hele året rundt.

Wien, honningkager og nytårsmusik Ét af verdens ældste julemarkeder Et gigantisk juletræ, som er viklet ind i lyskæder, kaster lys over de omkring 140 træboder, der står linet op foran rådhuset i den store Rathauspark. Julemarkedet Wiener Christkindlmarkt er mere end 700 år gammelt, og det gør det til ét af verdens ældste. Inden Corona brød ud, besøgte op mod 3,5 millioner mennesker det historiske julemarked hvert år. Selvom markedet ved rådhusparken er kæmpestort, er det langt fra det eneste julemarked i Wien. Forlystelsesparken Prater er spækket med juleboder og pynt. Ved Schönbrunn Slot er der julemarked fra slut november til 2. juledag. Der er også Spittelberg Julemarked ved Museum Quater fra midt november til juleaftensdag. Foto: Sophie Schou Jensen Magisk skær fra ekstravagante lyskæder De labyrintiske gader i Wiens gamle bymidte lyses traditionen tro op af guirlander og lyskæder. Kæmpemæssige lysekroner svajer over gaden Graben og passer perfekt ind i den klassiske og ekstravagante stil, Wien er kendt for. På Kärntner Strasse pryder hængende lyskæder, og på Rotenturmstrasse lyser røde lyskæder gaden op. Mens julelysene droppes flere steder i Danmark i år for at spare på el, holder Wien som udgangspunkt fast i at pynte byen op med smukke lyskæder, der giver en særlig og magisk stemning. I år hænges der dog færre kæder op, som bruger LED-pærer, og lysene skal være tændt i færre timer end hidtil. Foto: Sophie Schou Jensen Pomp og nytårspragt med lyden af Mozart og Beethoven Den vidunderlige julestemning i Wien varer lige til nytår, hvor højtiden slutter med et brag af en fest. Her er det tydeligt, at Wien er kendt som ’Musikkens by’ og både har huset Mozart og Beethoven. Du kan nemlig ikke undgå at støde på musikalsk underholdning i byen, som ved midnatstid kulminerer på Stephanplatz. Drømmer du om at komme til de populære nytårskoncerter, kræver det dog en god portion held. Hvert år deltager mere end 30.000 klassiske musikelskere nemlig i lodtrækningen om at få lov til at købe billet til den berømte nytårskoncert i Wiener Musikverein nytårsdag og den ikoniske wienervalskoncert, som opføres nytårsaften i Palais Pálffy. Foto: Sophie Schou Jensen Smukke slotte på verdensarvslisten Selvom kulden bider en i vintermånederne i Wien, er det bare med at hoppe i det varme tøj og gå på opdagelse i den smukke by. Udover at være kendt som ’Musikkens by’, er Wien også kendt som verdens kulturhovedstad og for sine historiske bygninger. Du må ikke snyde dig selv for at se Schönbrunn Slot og Belvedere Slot, som begge er på UNESCOs Verdensarvsliste. Andre betydningsfulde bygninger i Wien, som er et besøg værd, er kejserpalæet Hofburg, Den Spanske Rideskole, katedralen Stephansdom, Mozarthaus og Mozart Vienna Museum samt den oprindelige statsopera fra 1869 Wiener Staatsoper. Foto: Sophie Schou Jensen En seværdighed, som skiller sig ud Trænger du til en pause fra julelys og honningkager, kan vi anbefale at lægge vejen forbi en af de store attraktioner i Wien, som i den grad er en atypisk en af slagsen. Lejlighedskomplekset Hundertwasserhaus er bygget i 1983 og er blevet et af byens vartegn. Det er designet af den østrigske kunstner Friedensreich Hundertwasser og er med pangfarver, tårne, løgkupler og skæve søjler udarbejdet efter hans helt særlige princip, at enhver lige linje er en synd. I Hundertwasserhaus souvenirshoppen kan du få en fornemmelse af, hvordan andelslejlighederne er bygget op indvendig. Foto: Sophie Schou Jensen Vis mere Vis mindre



