- Er du typen, der rejser meget?

- Ja, det vil jeg mene. Jeg har været i 77 lande, og jeg rejser gerne syv-otte gange om året, hvis jeg kan komme til det.

- Hvor gik din sidste rejse hen?

- Jeg er lige kommet hjem fra en ødegårdstur med min kæreste. Et par uger før var vi en tur i Schweiz for at vandre.

- Hvad er den vildeste rejse, du har været på?

- Jeg var på jordomrejse med alt betalt tilbage i 2011. Det var en jobstilling, som Jysk Rejsebureau stod bag. Vi var to ‘lucky bastards’, der blev sendt ud at rejse 135 dage gennem Nepal, Thailand, Filippinerne, Hong Kong, Australien, New Zealand, Fiji og USA, og så skulle vi skrive en rejseblog om vores oplevelser undervejs.

- Det var en rimelig overvældende oplevelse, også fordi en del af rejsen gik ud på, at vi skulle på alle de ture, som rejsebureauet arrangerede for at teste dem. Så den ene dag snorklede vi, og den næste hikede vi i Himalaya. Det var virkelig en sindssyg tur.

- Mangler du at opleve nogle feriedestinationer på din bucketliste?

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til Japan, og så mangler jeg også Mexico. Jeg drømmer også om at besøge Rwanda og øerne São Tomé and Príncipe.

- Hvad er det mærkeligste, du har haft med hjem fra en rejse?

- Det må næsten være de tre ukrainske flygtninge, jeg kørte til grænsen for at hente, da krigen brød ud. De var hverken i min kuffert eller en souvenir, men i hvert fald noget, jeg ikke har haft med hjem før.

- Tænker du på dit klimaaftryk, når du rejser?

- Det gør vi forhåbentligt alle sammen, og jeg har også været med nattog rundt i Europa, på kør-selv-ferier og endda tomlet til Frankrig.

- Men jeg mener også, at vi bliver nødt til at se andre kulturer end dem, som er vores naboer, for ellers får man ikke udvidet sit perspektiv tilstrækkeligt til at kunne sætte sig ind i, at folk lever anderledes på den anden side af jorden i Sydamerika. Og så må man tage et fly.

- Men omvendt har jeg også cyklet til Tyrkiet, så den tænker jeg også tæller i det store klimaregnestykke.

- Du cyklede til Istanbul?

- Ja, tilbage i 2012. Det tog halvanden måned, og der var lige så langt, som i Tour de France. Jeg havde så bare telt og vanddunk i en cykeltrailer bag på cyklen.

- Jeg skulle over for at se EM i fodbold, der det år blev afviklet i Polen og Ukraine, og derfra cyklede jeg videre til Tyrkiet. Så kunne jeg lige så godt opleve Europa fra landevejen og møde lokalbefolkningen på min vej. Jeg mødte blandt andet en ældre dame, der havde huset fyldt med porcelænsdukker. Det var så skørt.

- Har du nogensinde været på spanden i udlandet?

- Jeg har altid mødt mange venlige og imødekommende mennesker på mine rejser, men der var en gang i Rio de Janeiro, hvor der var en mand, der satte sig ind på passagersædet af min taxi, låste dørene og afpressede mig.

- Det udviklede sig heldigvis ikke til mere, men jeg endte med at betale for at komme ud. På det tidspunkt havde jeg rejst seks måneder alene i Sydamerika, og det var den eneste episode, hvor jeg blev bange.

- Hvad giver det dig at rejse?

- Inspiration til at leve og til at kigge grundigt på mit liv, om der er ting, jeg skal lave om. At se verden sætter livet i perspektiv, så man måske ændrer livsbane i stedet for at køre fast. Som person er jeg også meget åben for at forandre mig, og der spiller mine rejser en stor rolle.



