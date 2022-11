Fandme en fed færge

Verdensrekord: Krydstogtskibet 'Icon of the Seas' bliver med 18 passagerdæk, 7 svømmebassiner og 40 restauranter det største af sin slags nogensinde

Rederiet Royal Caribbean Group opruster med hele tre store, nye krydstogtskibe.

Alle tre skibe er af ‘icon’-klassen, og det første, der er navngivet ‘Icon of the Seas’, har jomfrurejse i januar 2024. Det skriver Royal Caribbean i en pressemeddelelse.

‘Icon of the Seas’ bliver det største krydstogtskib i verdenshistorien, og vil dermed slå det nuværende ‘Wonder of the Seas’, som ligeledes hører under rederiet Royal Caribbean.

Med plads til hele 5610 gæster ombord, kræver det også, at underholdningen er i top. Det tyder dog heller ikke på at blive et problem, da skibet har hele 18 passagerdæk, syv svømmebassiner, og 40 restauranter, caféer og barer samt seks vandrutschebaner.

Skal være for hele familien

Selvom mulighederne på verdens største krydstogtskib er utroligt mange, bliver der ikke lagt skjul på, at målgruppen er børnefamilier.

- Med hvert nyt skib forsøger vi at hæve niveauet i rejseindustrien samtidig med, at vi bibeholder det, vi ved, vores gæster vil have. Vi sigter efter at give vores gæster den bedste ferie, de kan drømme om, uanset om de er til vands eller til lands.

- Med ‘Icon of the Seas, har vi taget dette koncept til et helt nyt niveau, og har givet muligheden for den ultimative familieferie, siger Jason Liberty, direktør for Royal Caribbean Group.

‘Icon’ of the Seas’, som bliver bygget i Turku i Finland står færdigt i slutningen af 2023. Skibet kommer til at sejle syv dage om ugen året rundt, og kommer primært til at sejle rundt i Caribien, med stop i både Miami og på Bahamas-øerne, hvor rederiet har sin egen private ø.

De første billetter blev sat til salg 25. oktober i år, og kommer til at koste omkring 20.000 kroner for en person per uge.



