- Fedterøve er virkelig et turn off

- Er du typen, der rejser meget?

- Før corona lukkede verden ned, havde jeg mellem 250 og 280 rejsedage om året med arbejde og ferie. Jeg var altid på farten, og mens jeg den ene dag skulle spille et show i Indonesien, kunne jeg sidde på flyveren mod USA dagen efter. Jeg har ikke tal på, hvor mange lande jeg har besøgt.

- Hvad får du tiden til at gå med på de mange timer i et flysæde?

- Jeg plejer at finde en film eller noget musik, jeg kender ud og ind. Så sætter jeg det på, og så falder jeg for det meste i søvn. Jeg er typen, der sover allerede inden take-off. Det vigtigste for mig er faktisk, at jeg ikke behøver at koncentrere mig for meget, men bare kan koble helt af.

- Hvad har du altid med i kufferten?

- Omkring 20-30 procent mere tøj, end jeg behøver. Det handler ikke om, at jeg lider af kronisk tøjkrise eller ikke kan beslutte mig, men om at jeg tit ikke ved, hvornår jeg kommer hjem igen. Utallige gange når jeg har rejst som dj, dukker der pludseligt et nyt og uforudset show op et andet sted, og så er det bare at komme afsted. Tit har jeg skullet beslutte mig inden for få timer.

- For eksempel har jeg prøvet at spille i Thailand, og dagen efter skulle jeg spille på et skisportssted i Europa. Så jeg har efterhånden lært at pakke både badebukser og en varm hoodie for en sikkerheds skyld.

- Hvad er vigtigst for dig, når du rejser?

- Jeg er nok lidt et luksusdyr, når jeg skal holde ferie, men jeg gider ikke spare på noget, når jeg for en gangs skyld holder ferie. En ferie koster, hvad en ferie koster.

- Derfor er mit mantra også, at jeg gør lige præcis, hvad jeg har lyst til, og så må jeg tage regningen, når jeg kommer hjem. Jeg gider ikke gå på kompromis, når jeg rejser, og jeg gider heller ikke rejse med folk, der er nærige. Det er virkelig et turn off.

- Er du typen, der går på museum og skal se alt muligt?

- Ikke når jeg er på ferie. Der vil jeg bare gerne lave så lidt som muligt og dase i poolen. Når jeg rejser med mit arbejde, er der tit arrangeret alt muligt for artisten, så der får jeg set nok af kultur og fine restauranter.

- Hvad er det største kulturchok, du har fået?

- I Indonesien og andre steder i Asien er der mange, der gror neglen på lillefingeren så lang som muligt. Jeg troede faktisk, at det var en skrøne, indtil jeg oplevede det. Jeg spurgte så min promoter, hvorfor det var og fik at vide, at lillefingeren er praktisk til at rense alt muligt - fra ørerne til bagi.

- Har du nogensinde været på spanden i udlandet?

- Jeg var lige ved at blive afvist i tolden i Bolivia engang, fordi tolderne pludselig ville have penge under bordet, selv om vi havde alle papirerne i orden. Min tourmanager kunne så snakke spansk og fik talt os ud af situationen, og vi blev alligevel lukket ind i landet, selvom vi altså ikke gik med på at bestikke dem.

- Med så mange dage væk fra Danmark, får du så aldrig hjemve?

- Nej. Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker at rejse.

Antarktis er drømmedestinationen for Martin Jensen. Foto: Janus Engel

- Hvis du havde alle penge i verden, hvor vil du så rejse hen?

- Jeg drømmer om en dag at besøge Antarktis, men det er virkelig omstændeligt at komme derhen. Mindst fem flyvninger, så med skib, og så skal man også forvente at være der i længere tid. Men en dag gør jeg det, for jeg vil opleve det, inden jeg dør.

- Hvad er din næste rejse?

- Jeg står faktisk i kø til at få en coronatest, for jeg skal en tur til Val Thorens i Frankrig for at stå på ski i morgen. Det er 15. sæson, at jeg er afsted, og jeg glæder mig virkelig til at få brædder under fødderne igen.

