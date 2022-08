Fem billige storbyferier i Europa

Næstbilligst på listen er den ungarske hovedstad, Budapest.

Byens navn er sammensat af navnene på to byer, Buda og Pest, som ligger på hver sin side af den storslåede Donau-flod.

De to sider brillerer på hver sin måde, og det anbefales derfor, at du sætter tid at til at opleve begge sider på din rejse til Budapest.

På Buda-siden finder du blandt andet smuk natur i et kuperet terræn, da byen er placeret på Gellertbjerget, mens det på Pest-siden er mere fladt, og her finder du et bredt udvalg af hoteller, butikker, restauranter og caféer.

Hvis turen går til Budapest, bør du blandt andet besøge byens parlament, som blandt andet huser kronjuveler, en berømt trappe, og som er dekoreret med guldbelagte udsmykninger.

Budapest er desuden kendt for sine termiske bade, der er en gammel, ungarsk tradition. Her kan du få spa og wellness for småpenge, mens du scorer fuld plade på selvforkælelse.

Snyd heller ikke dig selv for en god omgang Gullasch, imens du er i Budapest. Suppen er en ungarsk delikatesse, som fås i mange forskellige variationer.

Befolkningstal: Cirka 1,8 millioner indbyggere

Areal: 525 kvadratkilometer

Sprog: Ungarsk

Religion: Katolicisme

Valuta: Ungarske Forint (HUF). En forint svarer cirka til 0,018 danske kroner.

Transporttid: Det tager cirka 1 time og 45 minutter at flyve direkte fra København til Budapest. Fra Billund til Budapest tager det cirka 2 timer med direkte fly.

Arkivfoto: Anna Hunku/Unsplash, Getty Images