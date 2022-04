Fem flotte feriedestinationer

På Island finder du Jökulsárlón, der er en gletsjerlagune fyldt med lysende isbjerge, der mest af alt minder om diamanter, når de glimter i solen i kystalklare farver.

Jökulsárlón betyder ‘gletsjer-flod-lagune’ på islandsk. Det er den største og måske mest berømte gletsjersø i landet, som boltrer sig på godt 18 kvadratkilometer i det smukke islandskab.

De storslåede omgivelser gør, at stedet ofte er blevet brugt til filmoptagelser. Blandt andet medvirker Jökulsárlón i James Bond-filmene ‘Die Another Day’ og ‘A View to a Kill’.

Jökulsárlón har et rigt dyreliv, og det er ikke usædvanligt at støde på sæler og forskellige fuglearter på din tur dertil.

Rejser du fra Reykjavík skal du forvente en køretur på fem til seks timer, hvor du også undervejs møder storslåede naturoplevelser.

Derfor kan det være en god idé at planlægge et længere visit på omkring to dage på turen til Jökulsárlón, så du har god mulighed for at gå på opdagelse i den seværdige natur, du møder på vejen.

Foto: Jeremy Bishop/Unsplash