Fem storslåede nationalparker

Ferie i det fri: Hvis du planlægger en ferie til et naturskønt område, så er det værd at besøge en nationalpark. Her er du garanteret betagende natur, der slår benene væk under dig

Bjerglandskaber, isletter, frodig natur og sandklitter så langt øjet rækker.

Verden er fyldt med storslået natur, der tager sig forskelligt ud, og som absolut er værd at værne om.

Det er blandt andet derfor, at flere og flere naturområder bliver klassificeret som nationalparker, hvilket i grove træk betyder, at områderne er fredet.

Det er hver enkelt stat, der har ansvaret for at forvalte, beskytte og fremvise det plante- og dyreliv samt den særegne natur, som verdens mange nationalparker har at byde på.

Det er en opgave, som oftest bliver taget ganske alvorligt, og som gør, at man som gæst er sikret en storslået oplevelse, når man besøger de velbevarede og naturfredede parker.

Den første nationalpark blev introduceret i 1872 i USA, og sidenhen er der kommet en del flere til, sådan at der i dag er over 4000 officielle nationalparker på verdensplan.

Ekstra Bladet har her samlet en liste over fem af de mest spektakulære nationalparker i verden, som alle har ramt Unescos verdensarvsliste, og som du alle kan besøge.

5 naturskønne nationalparker Sagarmatha, Nepal I nationalparken Sagarmatha i Nepal finder du Mount Everest - verdens højeste bjerg - som måler 8848 meter i højden. Det er oftest her ved indgangen til nationalparken, at mange bjergbestigere starter rejsen for at bestige Mount Everest. Parken er desuden hjemsted for fabelagtig natur i form af blandt andet kilometerlange bjerglandskaber. Her bor også nogle yderst sjældne dyrearter såsom pandaer og sneleoparder. Hvis du skal ud og vandre i smukke Himalaya, kan ruten Three Pass anbefales. Alternativt kan du vandre via søen Gokyo, hvor der også er anlagt vandrestier. Arkivfoto: Alan Dyer/Ritzau Scanpix Khao Sok, Thailand Nationalparken Khao Sok er en af de helt store oplevelser, hvis du planlægger at skulle til Thailand. Parken ligger i det sydlige Thailand og dækker et areal på godt 738 kvadratmeter. Khao Sok er blandt en af de ældste regnskove i verden, og her møder du masser af frodig natur, ligesom du også kan opleve floder, vandfald og bjerge i området. Snyd heller ikke dig selv for at besøge de skjulte huler og hemmelige grotter, der gemmer sig i landskabet. Der er også et rigt dyreliv ved Khao Sok, herunder mere end 300 forskellige fuglearter. I og omkring Khao Sok ligger der også flere elefantlejre, hvor du kan komme tæt på de imponerende dyr. Arkivfoto: Marcin Kalinski/Unsplash Göreme, Tyrkiet Hvis du er på udkig efter et fantastisk klippelandskab på din næste rejse, så er Göreme Nationalpark i Kappadokien, Tyrkiet, et godt bud. Her finder du skulpturerede klippeformationer, som på mange måder ligner rustikke skorstene, der skyder op af jorden. De lokale i området har udnyttet de mange klipper, sådan at der både er hjem, kirker og butikker i dem. Du kan også opleve underjordiske tunneller i området. De fleste besøgende tager hertil for at få en tur i en luftballon, hvor de oplever solopgangen fra den bedste udsigt. Arkivfoto: Ananth Pai/Unsplash Kruger, Sydafrika Kruger nationalpark er en af verdens bedste safariparker. Her kan du opleve vilde dyr som elefanter, zebraer, løver, giraffer og flodheste på helt tæt hold. Selve Kruger boltrer sig på hele 21.000 kvadratkilometer, som gør det umuligt at opleve det hele på en dag. Afsæt derfor god tid, hvis du skal forbi den vilde nationalpark. Parken er over 100 år gammel og er vant til at tage imod turister. Du kan blandt andet overnatte i en af de mange camps, hvor du sover helt ude i naturen. Klimaet i Kruger er meget varierende afhængig af årstid, og mange ynder at besøge området i foråret eller efteråret. Her er der hverken bidende koldt eller hedebølge. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Jasper, Canada Nationalparken Jasper i Canada er på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen, og det er den største nationalpark i de canadiske Rocky Mountains. Her finder du et overflødighedshorn af naturoplevelser, hvor der blandt andet er sneklædte bjerge, nåletræer i massevis og blanke søer. Også her finder du et rigt og specielt dyreliv, hvor du blandt andet kan se grizzlybjørne, prærieulve, elge, ørne og canadiske gæs i det fri. Parken blev officielt en nationalpark i 1907 og er opkaldt efter pelsjægeren Jasper Hawes, som boede i området tilbage i 1800-tallet. Husk vandrestøvlerne, hvis du skal hertil, da der er mere en 1200 kilometer vandrestier. Arkivfoto: Ritzau Scanpix Vis mere Vis mindre



