Flyselskabernes fælder: Sådan undgår du at betale ekstra

Flere flyselskaber lokker med billige flybilletter, men forbrugere ender ofte med at betale ekstra for skjulte gebyrer. Men faktisk kan du slippe for at betale uventet meget for din flybillet

Du kender det måske.

At du i din søgen efter flybilletter til ferien bliver bombarderet med billige slagtilbud, hvor du kan komme til udlandet for en slik.

Sådan virker det i hvert fald. Men sandheden er, at den pris, du først blev introduceret for, næppe er den, du faktisk ender med at betale.

For med i købet er ekstra gebyrer som tilkøb af siddeplads, bagage, mad og forsikringer. Gebyrer, som gør rejsen en del dyrere, end du i første omgang havde regnet med.

Sådan behøver det imidlertid ikke at være. Ekstra Bladet har her samlet en række gode råd, så du ikke bliver overrasket over regningen, næste gang du bestiller flybilletter.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Flere flyselskaber er med

Det er sådan, at flere og flere flyselskaber har taget de skjulte gebyrer til sig. Det gør, at det kan være svært at gennemskue, hvad man reelt ender med at betale for sin flybillet.

Det mener Dekan Salar, direktør i selskabet Flypenge.dk, der hjælper flypassagerer, som bliver ramt af forsinkelser og aflysninger.

- Langt de fleste flyselskaber benytter sig i nogen grad af forskellige gebyrkompensationer. Flyselskaberne har en interesse i at skilte med de lavest mulige billetpriser, men de ønsker selvsagt at optimere indtjeningen.

- Det gør prisen mindre gennemskuelig, og det synes at være et mål i sig selv.

Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver i miljø og transport hos Forbrugerrådet Tænk, har samme oplevelse:

- Vi har et indtryk af, at mens de store flyselskaber i gamle dage solgte billetter, der inkluderede bagage og forplejning, er de nu i højere grad gået over til at følge lavprisselskabernes prismarkedsføring med ekstrabetaling for alting, der ligger udover billetprisen.

Flyselskaberne er blevet mere aggressive i deres markedsføring, mener Vibeke Myrtue-Jensen. PR-foto

På grænsen til ulovligt

Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk fortæller, at flyselskaber bruger mange skjulte kneb i forsøg på at få flere penge ud af forbrugerne, og at markedsføringen på flybilletter på mange måder synes mere ’aggressiv’.

- Vi ser, at selskaberne bruger meget adfærdsdesign og nudging til at få folk til at købe mere, og meget af den markedsføring er lige på grænsen af, hvad der er lovligt.

- Dernæst ser vi, at der er kommet flere andre produkter såsom overnatning, parkering, billeje, transfer, forsikring og klimakompensation, som flyselskaberne også prøver at sælge sammen med flybilletten.

Ifølge Vibeke Myrtue Jensen gør tendensen, at det er svært for forbrugeren at gennemskue

- Den flybillet, der i første omgang ser billigst ud, kan ende med at være den dyreste. Og der har folk som oftest brugt så lang tid på bestillingen, at de ikke orker at starte forfra hos et nyt flyselskab. Det er ikke gennemskueligt for forbrugeren.

Hun pointerer dog, at der er en enkelt fordel med flyselskabernes ekstra tilkøb for dem, der ønsker at rejse så billigt som muligt.

- For nogle kunder kan det være en fordel, at alle de ekstra tilvalg ikke er med i billetten, så de kan vælges fra og selve billetprisen kan holdes lav.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vær opmærksom på dette

Prøv at undgå at lade dig presse af blinkende reklamer for tilkøb, når du søger flybilletter. Screenshot: Momondo.dk

Hvis du skal undgå ekstra betaling, handler det om at være kritisk og stå fast undervejs, selvom der blinker gule forslag og slogans som ‘kun én tilbage’ og ‘er du sikker på, at du kun skal have det bagage med?’.

Overvej dit behov, og lad være med at lade dig presse af blinkende skilte.

Hvis du ønsker at købe overnatning, parkering, leje bil og andet, så tjek priserne uden flyselskabet som mellemhandler.

Du skal også være opmærksom, når du tilbydes ekstra forsikringer. Tjek hvad du har i forvejen, så du ikke bliver dobbeltforsikret. Og husk at der ofte er knyttet en rejseforsikring til, hvis du køber rejsen med et Mastercard.

Hvis du lægger stor vægt på prisen, gør du klogt i at indstille dig på, at det endelige valg af flybillet først tages, når du har gennemført hele bookningsproceduren og kan se, hvad den samlede pris bliver - og holdt det op imod alternativerne. Men det tager tid og arbejde.

Kilde: Vibeke Myrtye Jensen, Forbrugerrådet Tænk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gode sparetips til flyrejsen

Arkivfoto: Joachim Adrian

Spis inden din tur, tag mad med hjemmefra og køb billige drikkevarer før gaten.

Pak minimalt, men realistisk, så du undgår ekstra omkostninger på baggage.

Undersøg priser og vilkår for bagage og håndbagage for det konkrete selskab og den konkrete billettype via selskabernes hjemmesider.

Lad være med at lade dig lokke til unødvendige betalinger for fast sæde, medmindre det er strengt nødvendigt.

Du skal heller ikke betale for kompensationshjælp, da kompensation er en forbrugerret, som du ikke behøver at betale for på forhånd.

Hvis man ikke har fastslået en bestemt dag at rejse på, kan det være en god idé at tjekke priserne to dage før, du gerne vil rejse, og to dage efter du gerne vil rejse hjem. Der kan være mange penge at spare, hvis man rejser en tirsdag i stedet for torsdag.

Det kan også betale sig at overvåge billetprisen gennem en periode, hvis der er længere tid til din rejse.

Kilde: Dekan Salar, Flypenge.dk

--------- SPLIT ELEMENT ---------