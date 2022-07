Fraråder impulsive kør-selv-ferier

Manglen på reservedele gør, at der er svært at skaffe nye biler, hvilket udlejningsselskaberne i den grad kan mærke.

Det gør nemlig, at udlejningsselskaberne ikke kan få nok lejebiler, og der er således mangel på lejebiler i forhold til efterspørgslen i sommerferien.

Og det kan få ærgerlige konsekvenser for dem, der rejser på ferie i egen bil, hvis bilen får nedbrud i udlandet. Det skriver SOS International, der varetager vejhjælp i udlandet via Rødt Kort-ordningen, i en pressemeddelelse.

- Siden sidste sommer er det blevet stadigt mere vanskeligt for os at skaffe en udlejningsbil som erstatning, hvis bilisten får nedbrud på bilen undervejs på ferien. Vi forudser en sommer, hvor det bliver endnu sværere, siger Anette Bjørn Juncher, operational Manager for Rødt Kort-ordningen hos SOS International.

Foto: SOS Dansk Autohjælp

Grundigt eftersyn før afgang

SOS International anbefaler derfor, at man i år bør være ekstra omhyggelig med forberedelserne til kør-selv-ferien, sådan at bilen kan klare en udlandsrejse med alt, hvad det måtte indebære - herunder oppakning, køkørsel og varme.

For bedst muligt at sikre sig at bilen er i topform, lyder opfordringen, at man kører den forbi et værksted inden afrejse.

- Vi kan næsten ikke fraråde impulsive bilferier med uforberedte biler nok. Der er en risiko for, at vi ikke kan hjælpe med en lejebil til at køre videre eller hjem i, hvis ens egen bil går i stykker, siger Anette Bjørn Juncher.

‘Virkelig vigtigt’

Mere end halvdelen af alle Rødt Kort-assistancer på vejhjælp i udlandet skyldes mekaniske nedbrud. Og i år kan det ikke garanteres, at man kan få bilen repareret på et lokalt værksted under ferien, da det typisk tager tid at skaffe de nødvendige reservedele.

- Vi vil ikke skræmme folk fra at køre på ferie i udlandet, men det er virkelig vigtigt at forberede bilen i år. Vi må desværre melde ærligt ud, at vi ikke kan love, at vi kan skaffe en erstatningsbil, siger Anette Bjørn Juncher.



