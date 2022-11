Frodige Nordthailand med billige markeder

Nordens rose: Det nordlige Thailand har rigtig meget at byde på. I byen Chiang Mai venter historiske templer, hippe caféer og storslåede naturoplevelser

Scootere, røde taxaer og små tuk tuk’er i alverdens farver farer forbi, mens to munke iført orange klæder slentrer ned mod ét af byens mange templer.

Bag templet troner store bjerge, som omkranser Chiang Mai. Bjergene vidner om, at der udenfor byen venter massevis af naturoplevelser såsom trekking i de frodige bjerge, synet af græsgrønne rismarker, landsbyer med thailandske stammer og vidunderlige vandfald.

Oplevelser, der er svære at finde i Thailands sydlige del, som i modsætning til den nordlige del er omkranset af azurblåt hav og kridhvide sandstrande.

Det gør dog ikke Nordthailand mindre interessant. Tværtimod.

Templernes by

Det er som at træde ind i et åndehul, hvor alt går i slowmotion, når du går igennem en af de store, bevarede porte.

Engang var den 700 år gamle historiske bydel i Chiang Mai omkranset af en kæmpestor rød murstensmur. I dag er det meste af muren væk, men nogle steder står ruiner og restaurerede porte stadig. Uanset hvilken gade du drejer ned ad, toner et af byens knap 300 templer med guldbelagt spir frem.

De mest betydningsfulde af slagsen ligger i den gamle bydel. Heriblandt Wat Phra Singh og Wat Chiang Man. I hjertet af den gamle bydel står et af de vigtigste templer og skiller sig ud fra mængden.

Wat Chedi Luang blev bygget i det 14. århundrede, og i 1545 blev det 30 meter høje spir ødelagt under et jordskælv. I dag står den rødlige murstensbygning uden spir, men der er noget helt særligt over den.

Kilometerlangt marked

En ældre mand sidder på en falmet, grøn plastikstol bag sin vakkelvorne bod og rører i en stor gryde, hvor kokosmælk, fiskesauce, karrypulver, tørret chili og andre ingredienser simrer sammen til den smagfulde Khao Soi-suppe.

Suppen er sammen med Sai oua-pølserne blandt Nordthailands egnsretter og et must at smage.

Manden sælger suppen på det ugentlige og kilometerlange Sunday Market, som er Chiang Mais største marked. Han skal have små 20 kroner for suppen og en mangojuice.

På markedet finder du forskelligt mad, tøj og håndlavede sager. Du kan købe de samme ting på Saturday Market, som er en smule mindre.

Faktisk kan du ikke bevæge dig rundt i Chiang Mais gader ret længe ad gangen uden at støde på et nyt marked.

Hip bydel med kreative sjæle

Det føles lidt som om, du er havnet i Europa, når du træder ind i den store, hippe bygning, Nimman One, som ligger på Nimman Road i den nyere og moderne bydel nær universitetet.

I løbet af ugen er der biograf under åben himmel, madmarkeder, tøjmarkeder og live-musik i den åbne gårdhave. Bygningen er også fyldt op med hippe butikker og gode restauranter som Ginger Farm og spillesteder som Sax Music House.

Foran Nimman One ligger Maya-shoppingcenter, som har biograf, et stort supermarked, et moderne fitnesscenter og en rooftop-bar.

Den nye bydel er spækket med hyggelige og fancy caféer, heriblandt Moon Café & Eatery og Morestto, hvor priserne dog også er en del højere end på de klassiske thailandske restauranter.

Fantastiske naturoplevelser

Tårnhøje bjerge, der bølger i det frodige, grønne terræn, omfavner dig, så snart du kører ud ad Chiang Mai.

Der er rig mulighed for at hike, trekke, riverrafte og besøge rehabiliteringscentre for elefanter. Ét af de mest populære naturområder er Thailands højeste bjerg, Doi Inthanon, der er 2.565 meter høj.

Området har fået status som Nationalpark og byder blandt andet på risterasser, tropiske skove, massevis af smukke vandfald, traditionelle Karen-landsbyer og templer med to tvillingepagoder omringet af farverige blomster.

En anderledes naturoplevelse finder du i Bua Tong Nationalpark, som har et vandfald udover det sædvanlige. Vandfaldet kaldes for ’Sticky Waterfall’, fordi du kan gå op og ned ad stenene. Vandet kommer fra en krystalklar kilde med vand, der er fuld af opløste mineraler, der gør, at stenene ikke bliver glatte, men derimod klæber.

De mange unikke oplevelser er med til at gøre Nordthailand - og særligt Chiang Mai - til noget helt særligt. Du vil helt sikkert ikke fortryde, at du bytter de kridhvide bountystrande i syd ud med naturområder, der tager pusten fra dig, i nord.

Besøgsværdige byer i Nordthailand Chiang Mai Chiang Mai ligger cirka 700 kilometer fra Bangkok, og du kan komme dertil med tog og bus. Hvis du hopper på et fly, er du fremme på under en time. Byen har 127.000 indbyggere og masser af storbystemning, men er langt mindre hektisk end Bangkok. Arkivfoto: Getty Images Pai I en lille dal mellem rismarker og frugtlunde ligger den maleriske boheme-by Pai, som især er populær blandt backpackere. Det tager fire timer i bus at komme til byen fra Chiang Mai, som blot har fire hovedgader og huser omkring 3.000 mennesker. Arkivfoto: Getty Images Chiang Rai Chiang Rai er med omkring 79.000 indbyggere den andenstørste by i Nordthailand. Blandt vigtige seværdigheder er der det fortryllende, hvide tempel. Det tager lige omkring tre timer at køre fra Chiang Mai til Chiang Rai i bus. Arkivfoto: Getty Images Den Gyldne Trekant Den Gyldne Trekant er et oplagt udflugtsmål. Området ligger 67 kilometer nord for centrum og er der, hvor Laos, Thailand og Myanmar møder hinanden. Engang var det hjemsted for gangstere og narkobaroner, men i dag er der mere fredeligt, og det sted, man sagtens kan besøge som nysgerrig turist. Arkivfoto: Getty Images Vis mere Vis mindre

