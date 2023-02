- Hvor gik din sidste rejse hen?

- Jeg var på en forlænget weekend i Frankrig. Jeg har en veninde, der er direktør på det her gamle franske slot lidt syd for Lyon, og jeg fik den gode idé, om vi ikke skulle holde nytårsaften sammen.

Så vi var 15 danskere, som tog sammen derned og fejrede nytårsaften sammen med en flok franskmænd. De kiggede noget, da vi danskere satte Dronningens tale på og skålede året ind.

- Har du tidligere holdt nytår i udlandet?

- Jo, det har jeg egentlig. Vi har også selv hus i Sydfrankrig, så vi har indimellem kørt en tur til Italien derfra op til nytår.

- Det er noget helt særligt at fejre både jul og nytår i Rom, for paven er ude at tale for en fyldt Peters Plads, og så er sydeuropæerne generelt bare gode til at mødes ude i byen på restauranter og barer nytårsaften. Det er vældig festligt i forhold til i Danmark, hvor folk holder sig til privatfester.

- Hvor længe har I haft sommerhus i Frankrig?

- De sidste 17 år, så jeg ser det heller ikke som at rejse. Jeg kan rigtig godt lide, at tingene er, som de altid plejer. På den måde er jeg et vanemenneske.

- Hvor går næste rejse hen?

- Jeg skal 14 dage til Kenya. Det er et land, som virkelig har en særlig plads i mit hjerte, siden jeg som 19-årig var der første gang. Det har meget mere at byde på end bare de store nationalparker og safari, som mange straks tænker.

- Landet har en helt vidunderligt smuk kyststrækning med kilometer lange bountystrande, så i virkeligheden er det en oplagt charterdestination, selvom mange danskere ikke forbinder landet med det.

- Hvordan kunne det være, du endte i Kenya første gang?

- Min storesøster arbejdede på den danske ambassade, og jeg var 19 år og fri og ustyrlig, og så tog jeg derned for at besøge hende.

- Hvor mange gange har du sidenhen været der?

- Det har jeg ikke tal på. Måske 15-20 gange. Og gerne på hoteller og steder, hvor jeg har været før. Jeg sætter stor pris på, at man kan sige på gensyn og komme tilbage.

Anna Thygesen har sat et stort 'tjek' ved safari for længe siden, så denne gang bliver turen til Kenya ren afslapning. Privatfoto

- Hvad kan du godt lide ved Kenya?

- Det er et stolt folkefærd, hvis historie på sin vis er flettet sammen med vores egen på grund af den ellers mørke fortid som koloni. Men det danner på en eller anden måde fælles fodslag, se bare vores egen Karen Blixens historie.

- Jeg har naturligvis læst mange af hendes bøger, og så var det vildt fascinerende at besøge et land, hvor man dengang stadig kunne møde gamle briter, der boede på deres afrikanske farme og snakkede som i 1950’erne.

- Hvilken slags ferie bliver det denne gang?

- Det bliver en badeferie. Jeg skal bare ned at slappe af. Jeg har - som så mange andre turister - allerede været på safari, og jeg må bare indrømme, at jeg hellere vil på en kort safariudflugt på et par dage end en hel uge ud på savannen.

- Man skal jo huske på, at alle de vilde dyr sover hele dagen på grund af varmen, og først begynder at jage og være aktive ved solnedgang og daggry.

- Hvor skal du bo denne gang?

- På to hoteller, jeg har boet på før. Det ene inde på fastlandet, og det andet ude på en lille ø, som man ved højvande sejler ud til og ved lavvande kører i traktor til.

- Hvilket rejsetip til Kenya vil du gerne give videre?

- Jeg synes, at man skal se Kenya som mere og andet end bare en safaridestination. Det kan også bare være en charterdestination, og man skal i hvert fald ikke føle sig presset til at tage på safari, hvis man tager på ferie der.

- Hvis vilde dyr ikke er noget for en, er det også helt i orden at ligge en uge på en solstol, bade, dykke, snorkle, spille lidt golf og læse en god bog.

