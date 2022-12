Helst noget med palmer: Her vil danskerne på vinterferie

Danskerne trænger: Efter to år med periodevis indespærring er danskerne klar til at komme ud og få en vitaminindsprøjtning på vinterferien. Mange vil søge mod varmere himmelstrøg og mere eksotiske destinationer, selvom den klassiske skiferie også stadig hitter

Ofte er skiferier populære blandt danskerne, men i år tiltrækkes folk også af de oversøiske destinationer med mere sol og mindre sne. Sådan lyder analysen fra eksperter hos rejsesiden Momondo, hvor søgninger på langdistancerejser er steget med omkring 95 procent siden sidste år.

I top på listen over mest søgte destinationer ligger Bangkok og Phuket i Thailand, ligesom andre solrige destinationer som Gran Canaria, Dubai og Denpasar på Bali også ligger højt på toplisten.

- Klassiske storbyfavoritter som London, Paris, New York og Istanbul er fortsat populære. Først på henholdsvis en 12. og 14. plads finder vi destinationer som Geneve og Salzburg, som mange flyver til for en skiferie, forklarer Per Christiansen, der er talsperson for Momondo.

Ifølge ham er europæiske byer som Malaga, Barcelona, Rom og Lissabon også populære og ofte et mere overkommeligt rejsevalg rent økonomisk sammenlignet med langdistancedestinationer.

- Og i disse krisetider tiltaler det nok mange, vurderer Per Christiansen og nævner, at flysøgninger til europæiske destinationer er steget med omkring 30 procent siden sidste år.

Vinterferie er kvalitetstid

Den nuværende energikrise og inflation påvirker mange, da danskerne overvejer at justere deres daglige forbrugsvaner.

- Men vi kan se, at danskerne fortsat har stor lyst til at rejse. Og ikke nok med det, så er den aktuelle rejseinteresse faktisk steget. Både siden sidste år, men også i forhold til før pandemien, fortæller Per Christiansen.

- Ser man på, hvilke destinationer der trender i år sammenlignet med inden corona, så ser det ud til, at flere danskere tager springet til destinationer, de har drømt om længe, men ikke haft mulighed for at besøge de sidste par år.

Listen inkluderer Auckland i New Zealand, New Delhi i Indien og Buenos Aires i Argentina, siger Per Christiansen.

Hos Momondo mærker man også efterspørgsel på populære destinationer som for eksempel Manchester (Storbritannien), Antalya (Tyrkiet), Lissabon (Portugal) og Barcelona (Spanien), hvor man kan flyve til på under fire timer, og som derfor også er oplagte til en forlænget weekend.

- De korte ture kræver oftere et mindre greb i pengepungen, og så er det derudover destinationer, hvor der er gode muligheder for at spise og drikke billigt, ligesom der også er mange budgetvenlige overnatningsmuligheder, siger Per Christiansen.

Vinterferien er for mange danskere lig med kvalitetstid, hvad end man vil til varmere himmelstrøg, solbade og udforske fremmede kulturer, eller samles med familien foran pejsen i skihytten og spille brætspil.

- Det er familien, der er i fokus, opsummerer Momondos talsperson.

Foto: Anthon Unger

Sydeuropa eller Sydøstasien

På bloggen Rejsetanker.dk følger rejseredaktør Charlotte B. Gade dagligt med i danskernes efterspørgsel på bestemte rejsemål og rejseformer.

- For de danskere, som kun har en uge at gøre godt med, vil vinterferien enten gå til den sædvanlige skiferie eller til Sydeuropa, hvor et langt varmere klima end tidligere gør det muligt med en tidlig solferie, forklarer hun.

Sidst i oktober besøgte hun selv den italienske region Toscana, hvor temperaturerne var helt oppe på 28 grader. Det samme oplevede hun i starten af november på den italienske riviera.

- Sådan har det været i det meste af Europa. Mon ikke vi også kan forvente høje temperaturer i februar, lyder det fra Charlotte B. Gade.

De danskere, som er så heldige at have mulighed for to ugers vinterferie, tager typisk til Bali eller Thailand.

- På Rejsetanker.dk er vores artikler fra Sydøstasien de absolut mest læste, og på de sociale medier er det ligeledes Bali og Thailand, der hitter bedst med flest stillede spørgsmål. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at kunne danskerne frit vælge destinationen, så blev det oversøisk med vægt på Thailand og Bali, vurderer rejseredaktøren.

En nat i Bangkok. Arkivfoto: Colourbox

Helst noget med palmer

Generelt tror Charlotte B. Gade ikke, at der er sket den store ændring på danskernes rejsemønstre eller -lyst efter corona.

- Danskerne har aldrig været mere klar til at komme på ferie! På de sociale medier, er det tydeligt, at aktiviteten for rejseplanlægning topper i øjeblikket. Der bliver stillet spørgsmål og delt gode oplevelser som aldrig før. Nu skal de bare på ferie, og corona er stort set glemt, konstaterer hun.

- Har corona ført noget med sig, så er det, som jeg oplever det, at flere og flere tænker mere digitalt, hvilket giver mulighed for at komme ud af hamsterhjulet og have større fokus på frihed og familieliv, siger Charlotte B. Gade.

Ifølge rejseredaktøren har danskerne efter lang tids indespærring brug for en vitaminindsprøjtning.

- Det handler om at komme væk fra hverdagen og som familie få kvalitetstid med nye og andre oplevelser. Gerne så langt væk som muligt, og helst noget med palmer, slutter hun.

