Hold ferie i royale rammer

De seneste år har danskerne for alvor fået øjnene op for, hvor spændende og lærerigt det kan være at tage på slotsferie.

Tidligere har man set, at især ældre danskere har rejst rundt i Europa for at besøge slotte i lande som Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, men nu er flere begyndt at kigge mod hjemlige himmelstrøg, hvor der også er flere slotte og kongeborge, som tilbyder en forlænget weekend eller enkeltovernatning i eksklusive omgivelser.

Det fortæller Susanne R. von Platen-Hallermund, der er formand for organisationen Danske Slotte og Herregårde.

- Corona har virkelig gjort os en kæmpetjeneste, indleder hun.

- Nu søger folk også disse oplevelser herhjemme. ’Gud, det har vi også her i Danmark’, har de fundet ud af.

Ifølge Susanne R. von Platen-Hallermund er mange danske slotsejere helt overvældet over den interesse, der har været de sidste to år.

- Vi oplever en ekstremt høj genbesøgsrate. Folk nyder det, og de vil gerne komme igen. Mange booker allerede det næste ophold, mens de er på slottet, siger hun.

Gram Slot nær Haderslev har udviklet sig til et kulturelt fyrtårn de seneste år. Arkivfoto: Polfoto

Masser af mystik

Ifølge Susanne R. von Platen-Hallermund er der flere parametre ved slotsferiekonceptet, der tiltrækker danskerne. Blandt andet er det mødet med ejeren af slottet, som nogle steder selv tager imod de ankomne gæster.

- Når du er så tæt på ejeren, får du en helt særlig oplevelse af at være på et slot.

Og så er der hele historien om slottet, som mange finder fascinerende.

- Når du møder ind på et slot, møder du en personlighed. Og her taler jeg ikke kun om ejeren, men om historien om slottet, der rummer så meget fortælling og mystik.

Susanne R. von Platen-Hallermund uddyber, at man på en måde rejser tilbage i historien, når man besøger et slot, fordi det typisk har gennemlevet mange generationer inden for den samme familie.

- Bygningsstrukturen er formet af den samme familie, som ejer slottet i dag. Dengang i 1400-1500-tallet var slottet omkranset af landsbyer, og det føles næsten, som om det hele bliver vakt til live, når man får genfortalt slottets historie, siger hun.

- Dem, der ejer slottene, holder meget af de gamle bygninger. De sørger for, at de ikke går i forfald. Der er ikke noget, der er ligegyldigt.

Flere Slotte har eget øko-landbrug. Arkivfoto: Torben Stroyer

Videbegærlige danskere

Ifølge Susanne R. von Platen-Hallermund er det danskernes indre historienørd, der får dem til at søge mod slotte, når de skal vælge ferie.

- Der er helt klart en trend med, at folk gerne vil blive klogere, mens de er på ferie. Og på et slot er der mange hundrede års historie at lære om. Det er sværere at give folk den oplevelse på et almindeligt hotel, der måske har 30 eller 50 år på bagen.

På Dragsholm Slot spiser du godt. Slottet har nemlig sin egen Michelin-restaurant. Arkivfoto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Selv arkitekturen emmer af historie, og folk vil typisk gerne vide, hvordan det hænger sammen, fortæller formanden for Danske Slotte og Herregårde.

- Man kan se på bygningens facade, om det er gamle munkesten fra 1500-tallet eller om det er bygget senere. Det er en fortælling, man opdager, når man åbner øjnene og lader sig indfange i historien,

Nogle danske slotte har en forpagterbolig eller et havehus, hvor gæsterne kan bo under opholdet. Men det lidt er ligesom at leje et sommerhus i nærheden af det sted, man egentlig helst ville bo, mener Susanne R. von Platen-Hallermund.

- På de slotte og herregårde, vi forvalter, bor man på selve slottet, og man bliver en del af stedet, mens man er her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Unge vil også bo på slot

Den yngre generation har også fået øjnene op for slotsferie. Arkivfoto: Thomas Borberg

Tidligere var det mest kultur- og historieinteresserede ældre danskere, der opsøgte de danske slotte, men sådan er det ikke længere, hvis man skal tro Susanne R. von Platen-Hallermund.

- Corona har gjort, at vi nu møder rigtig mange teenagere sammen med deres familier, siger hun og uddyber:

- Unge har en helt anden nysgerrighed og måde at interessere sig for de ting, som de møder på slottet. De kan google en oplysning på otte sekunder og stille opklarende spørgsmål til noget, de har læst. Det elsker slotsejerne, forklarer hun.

Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

For teenagere, der er vant til badeferier i Sydeuropa, er det for det meste en ny og meget anderledes måde at holde ferie på.

- Pludselig står de her i denne kæmpe bygning og tænker: ’Hvad er det her for noget?’ Tidligere har de været på badeferie og tænkt på pool og strand. Nu står de op og morgenen og går direkte ind i historien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------