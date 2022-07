Mere kvalitetstid: Den ufrivillige pause fra skiferierne under corona viste sig at blive en god ting for skientusiast Thomas Uhrskov. Nu realiserer han en anden feriedrøm i surferparadiset Klitmøller

- Rejser du meget?

- Både ja og nej. Jeg har altid rejst meget med mit arbejde især om vinteren for at stå på ski. Men her de sidste par år har rejserne primært været mellem Nordsjælland og Nordjylland, for min hustru og jeg har i stedet realiseret en anden feriedrøm.

- Vi er kommet i Klitmøller de sidste 30 år for at surfe, og for to år siden fik vi endelig muligheden for at købe en grund, som vi nu er i gang med at bygge sommerhus på. Vi har selv tegnet det, så det er helt unikt med 24 hjørner, og når det står færdigt til jul, har vi bygget 90 procent selv.

Stranden ved Klitmøller går under navnet 'Cold Hawai' på grund af de eminente surfing-forhold. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

- Hvorfor har I tit holdt ferie i Klitmøller?

- Havet og naturen er helt enestående, og så er der mange ligesindede, hvis man som mig godt kan lide at være aktiv, når man holder ferie. Alle render rundt i våddragt eller løbesko, og så er der bare noget ægte ved nordjyder.

- De siger ikke så mange ord som københavnere, så de siger dem, der betyder noget. Der er ikke så meget pis med dem, og det kan jeg godt lide.

- Hvornår kom I der første gang?

- Det er mange år siden nu. Dengang var det en halvdød fiskerby, ingen kendte til. Min kone havde en barndomskammerat, som åbnede en surfshop, og så boede vi 12 mennesker på næsten lige så mange kvadratmeter den første sommer og bare surfede.

- Folk sov i telte og på loftet, og der var ren lejrskole-stemning. De lokale fiskere hadede os, for havet var en arbejdsplads, ikke en legeplads. Det viste sig, at de ikke fik ret i den påstand.

- Rejste du under corona?

- Jeg endte faktisk med at få en ufrivillig pause på næsten et helt år væk fra pisterne. Så brugte vi så tiden på at gå i gang med sommerhuset i Klitmøller i stedet. Faktisk viste det sig, at pausen var god for mig.

- Jeg har altid påstået, at jeg aldrig kan blive træt af at stå på ski, og pausen fra det bekræftede mig bare i det. For er du gal, jeg var endnu mere tændt på at få brædder under fødderne, da det endelig var muligt igen. Så fasten viste sig at blive en god ting.

- Er du nogensinde på badeferie?

- Vi var, da børnene var små. Der var det nemmest bare at være på stranden og ikke skulle fare rundt. Men ellers nej, selvom jeg er ret doven anlagt.

- Men tanken om at være spærret inde på et hotel i strandkanten og bare skulle dase, siger mig ikke noget. Så skal man i hvert fald have en stor stak gode bøger med.

- Hvad har du altid med dig i kufferten?

- Ikke så meget i kufferten, men jeg vil altid gerne have min familie med. Det er røvsygt at rejse alene og ikke have nogen at dele oplevelserne med.

- Og så rejser jeg allerhelst med mindst muligt. Jeg hader, hader bagage og vil helst bare rejse med mit pas i baglommen. Qua mit arbejde med skiudstyr og kamerahold og familie er det ikke sket endnu.

- Er der noget, du altid køber med hjem?

- Jeg har haft alt muligt souvenir-bras med hjem, men ikke noget, jeg samler på. For nogle år siden satte jeg mig for at bygge en pizzaovn af gamle mursten i haven, og i den periode var jeg tilfældigvis en tur både i Afghanistan og Kenya i Afrika med mit arbejde.

- Så der tog jeg et par mursten med hjem fra hver for at bygge dem ind i ovnen. Tolderen må virkelig have tænkt sit.

- Hvad er dine forhåbninger med det nye sommerhus i Klitmøller?

- Selvfølgelig at tilbringe en masse kvalitetstid der fremover og surfe med min familie. Selvom jeg ikke har skrevet den ned, så har det altid stået på min bucketliste at bygge et hus. Dét og så at svømme med delfiner. Den må jeg så stræbe efter at sætte hak ved næste gang.

