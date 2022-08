- Jeg får hjemve

Foretrækker korte rejser: 'Paradise'-vært Emil Olsen skal stadig vænne sig til, at hans job kræver, at han er væk fra Danmark i lange perioder ad gangen

- Er du typen, der rejser meget?

- Det er jeg faktisk ikke rigtigt. Ikke hvis man snakker om rejser, hvor man er væk længere tid ad gangen. Jeg kan få hjemve, hvis jeg skal være væk mere end to uger.

- Når folk efter gymnasiet snakkede om at tage et år ud at rejse med backpack, sagde det mig absolut intet, og før jeg fik mit nuværende job som vært på ‘Paradise’, var min smertegrænse maks to uger væk.

- Derfor har det også været ret grænseoverskridende, at mit job nu kræver, at jeg er væk 5-6 uger ad gangen for at optage. Det skulle jeg lige vænne mig til.

- Hvornår var du sidst ude at rejse?

- Jeg er lige kommet hjem fra Mexico, hvor vi har optaget ‘Paradise’ de sidste seks uger. Men hvis vi ikke snakker arbejde, så var min kæreste og jeg på en spontan forlænget weekend i Paris.

- Han kan snakke flydende fransk, og han havde lyst til at vise mig byen og kendte en masse gode restauranter, så det var den perfekte sviptur.

- Hvordan holdt du ferie under corona?

- Under anden lockdown var jeg i Mexico og filme ‘Paradise’, så det var ikke det værste sted at være lukket inde, men ellers holdt jeg, som alle andre, staycaytion hjemme i Danmark. Min mor har en campingvogn på Feddet, så det var en dejlig sommer.

- Er du vokset op med camping?

- Det er jeg. Vi var altid på camping i min barndom. Så pakkede vi bilen og kørte mod en campingplads, hvor vi enten lånte en campingvogn eller lejede en.

- Nogle af mine bedste ferieminder er også fra de rejser, og særligt fra én bestemt campingplads i Italien ved Cavallino, der hedder Campeggio Ca' Pasquali. Det var vores stamferiested, og vi kommer der faktisk stadig.

- Det er lidt sjovt at have holdt ferie samme sted som barn og nu som voksen. Det kan jeg godt blive nostalgisk omkring.

Arkivfoto: René Schütze

- Hvor går din næste rejse hen?

- Det er lidt sjovt, for det aner jeg simpelthen ikke, før jeg står i lufthavnen. Her i slutningen af måneden skal jeg fem dage ud at rejse med tre gode venner, og vi har lavet den ordning, at vi alle sammen har overført penge til en konto, og så er det først på dagen, at det bliver afsløret, hvor vi skal hen.

- Det eneste, vi har fået at vide, er, at det er et sted i Europa, og vi skal både pakke badetøj og pænt tøj.

- Hvad med resten af sommerferien?

- Den holder jeg bare hjemme. Jeg har været så meget væk fra Danmark det sidste halve år, og min kæreste og jeg har lige købt lejlighed, så jeg vil faktisk helst være hjemme med ham.

- Er du mest til storby- eller badeferie?

- Jeg hælder mest til storbyferie. Jeg har intet imod badeferier generelt, men jeg får meget mere ud af at være en del af en storbys pulserende liv. Jeg elsker, når alt er lige udenfor døren.

- Er du så typen, der går på museer?

- Det er jeg faktisk ikke, medmindre jeg bliver tvunget. Jeg så da også Eiffeltårnet i Paris, men jeg vil meget hellere ud at shoppe. Jeg har selv arbejdet i en tøjforretning i mange år, så jeg har lidt den arbejdsskade, at jeg elsker at tjekke udenlandske butikker ud i forhold til indretning.

- Vi var også inde i et stort butikscenter i Paris, og jeg var jo fuldstændig som et barn i en slikbutik. Da vi skulle hjem fra Mexico, ville jeg også gerne køre lidt før, så jeg kunne nå ind og kigge i Walmart.

- Har du noget, du altid skal købe med hjem?

- Jeg skal altid have en køleskabsmagnet med hjem, hver gang jeg besøger en ny by - ikke kun et nyt land. Jo flere, jo bedre. Derfor blev jeg også helt ked af det, da det gik op for mig, at køleskabet i vores nye lejlighed er indbygget i et skab, så jeg kan ikke hænge dem op.



