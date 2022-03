- Jeg lider af klimaskam

- Er du typen, der rejser meget?

- Jeg har altid elsket at rejse, men på grund af mit job og corona er det de sidste par år ikke blevet til de helt store udenlandsrejser.

- Da jeg var yngre, var det især som rygsækrejsende, hvor jeg blandt andet rejste rundt i Sydamerika i ti måneder, men jo ældre jeg er blevet, jo mere er det gået op for mig, at man ikke behøver at rejse om på den anden side af Jorden for at få de store mindeværdige rejseoplevelser.

- Faktisk skal man bare en tur over sundet, og så har man den svenske skærgård og smukke natur.

- Har du været ude at rejse under corona?

- Det er mest blevet et par gange i min families sommerhus ved Vesterhavet og i min kolonihave i Herlev i sommermånederne. Min kæreste og jeg købte den i sommeren 2018, så det har været et dejligt tilflugtssted under corona. Nu er det så populært, at ventelisterne i vores forening er så lange, at udsigten til at få et hus er mange år ude i fremtiden.

- Hvad giver det dig at have kolonihave?

- Vores kolonihave er et pusterum, hvor jeg kan trække stikket lidt, se græsset gro og dyrke gulerødder.

- Generelt er naturen begyndt at fylde mere for mig, når jeg skal holde ferie. Jeg vil gerne ud at nyde den, og jeg kan blive helt høj på den. Den indbyder bare til at tænke nogle større tanker, end man gør i det daglige inde i byen.

- Hvor meget fylder hensynet til klimaet, når du vælger ferie?

- Jeg tænker meget over det. Man kan ikke komme uden om, at det ikke er godt for klimaforandringerne med alle de flyrejser.

- Derfor kigger jeg også efter destinationer, jeg kan komme til med andre transportmidler som for eksempel tog og bus. Jeg er ikke så hellig, at jeg ikke kommer til at flyve igen, men så vidt muligt forsøger jeg at undgå det.

- Hvor rejste du sidst hen med tog?

- Forrige sommer var jeg en tur til Heidelberg i Sydtyskland. Det var lidt tilfældigt, at vi endte der, men området var meget smukt, og byen havde også meget at byde på, samtidig med at rejsetiden var overskuelig. Det tog omkring en dag at komme frem. Men ellers har jeg også taget toget til Hamborg og til det sydsvenske.

- Der er lige begyndt at køre nattog fra Danmark. Hvad tænker du om det?

- Jeg håber, at det sætter skub i udviklingen, så der kommer endnu flere afgange og destinationer fra Danmark. Det er bare en fed og klimavenlig måde at rejse på.

Foto: Finn Frandsen

- Hvad med kør-selv-ferier?

- Min familie var altid på kør-selv-ferier i min barndom. Ned gennem Europa til Italien i en proppet bil og så ind og handle slik ved grænsen i Tyskland på vej hjem. Det er nogle af mine bedste ferieminder at sidde der på bagsædet og skråle med på Absolute Music.

- Som voksen har jeg ikke gjort mig så meget i det endnu. Men i sommer pakkede vi faktisk bilen og kørte rundt i Sydsverige. Så kørte vi rundt i området ved Veksö, Västervik og Karlskrona og lejede os ind i mindre lokale steder. Det kunne altså noget at sidde og se solen gå ned i den svenske skærgård, mens man drak et koldt glas vin.

- Kunne du finde på at vælge en feriedestination på grund af klimahensyn?

- Jeg lider nok lidt af klimaskam, og det smitter af på mine valg. Men som sagt er problematikken ikke så sort-hvid, og jeg kommer helt sikkert til at flyve igen. Men jeg sparer på flyrejserne, og så vil jeg faktisk lige så gerne en tur til Sverige, som jeg vil til Thailand.

- Er der en klimavenlig destination, du vil anbefale?

- Jeg må indrømme, at jeg har forelsket mig lidt i Sverige. Fordi det er vores nabo, er der nok mange, der tænker på det som en kedelig feriedestination. Men naturen er bjergtagende. Det er som taget ud af en Astrid Lindgren-historie, man forstår næsten, hvad de siger, og så er landet så kæmpestort. Der er meget at se.

--------- SPLIT ELEMENT ---------