Kæmpe hæder til dansk by

New York Times' prestigefyldte liste over byer, man skal besøge i 2023, har en dansk af slagsen på plads 28

Odense har i løbet af det sidste årti gennemgået en ualmindelig stor transformation.

Gader er blevet nedlagt, store brune bygninger er blevet opført og en letbane er kommet til. Hele tranformationsprocessen har med jævne mellemrum været under heftig kritik af borgerne i byen, men noget tyder på, at de mange byggerier har båret frugt.

For den anerkendte amerikanske avis The New York Times har netop offentliggjort deres prestigefyldte liste over de 52 byer i verden, turister bør besøge i 2023. Og her figurerer Odense altså på en 28. plads som den eneste danske by overhovedet.

Det skriver kommunikationsbureauet HAVE i en pressemeddelelse.

- Det er et kæmpe skulderklap af international kaliber og kulminationen på flere års intens indsats med at gøre Odense til en storby, der virkelig markerer sig som turistattraktion. Vi har omdannet Thomas B. Thriges Gade, åbnet H.C. Andersens Hus, bundet byen sammen med letbanen og fået nye kulturattraktioner som Tinderbox, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester for Odense Kommune, og fortsætter:

- Derfor er udpegningen fra et af verdens mest indflydelsesrige medier også noget at være stolt af og et hædersmærke til alle dem, der knokler for at udvikle byen. Det giver mod og lyst til at bevare det høje ambitionsniveau, når vi skal fortsætte udviklingen af byen, så vi bliver ved med at slå turismerekorder og viser verden, hvor fantastisk vores Odense er.

Museet H.C. Andersens Hus i Odense er tegnet af japanske Kengo Kuma, danske Cornelius + Vöge og Masu Planning. Arkivfoto: Finn Frandsen

Mad og kultur i top

Ifølge The New York Times har Odense fået en plads på listen, da byen både rummer interessant gastronomi, banebrydende kultur, nærværende oplevelser og naturskønne områder.

De seneste år har Odense Kommune arbejdet intenst på at gøre byen til en moderne, nyfortolkende storby for både nationale og internationale turister med alt, hvad det indebærer af kultur, gastronomi og ekstraordinære turistattraktioner.

Senest kulminerede det med åbningen af det spektakulære H.C. Andersens Hus i 2021 - en attraktion, som The New York Times særligt fremhæver, ifølge HAVE.

Foruden Odense er også byer som Tarragona i Spanien, Salalah i Oman, Fukuoka i Japan og Tromsø i Norge at finde på listen.



