Kan blive dyrt: Så mange danskere risikerer ekstraregning på ferien

Op mod hver fjerde dansker tager på sommerferie uden at have tegnet en rejse- eller afbestillingsforsikring, viser ny undersøgelse

Sommeren er over os, og det varer ikke længe, før de fleste af os kan nyde en tiltrængt sommerferie.

Og det særegne ved sommerferien i år er, at sommeren 2022 i skrivende stund ser ud til at blive den første rejsesæson, der minder om det, vi kendte før coronapandemien.

Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er andre usikkerheder forbundet med årets sommerferierejser.

Blandt andet er der risiko for, at man misser sit fly på grund af ekstraordinær travlhed i flere af verdens lufthavne, og dertil kan man have brug for at aflyse rejsen af andre grunde, ligesom uheldet kan være ude, når man er afsted på ferie.

Men på trods af de usikkerheder, der kan være forbundet med ferierejser til udlandet , så vælger op mod hver fjerde dansker ikke at tegne en rejse- og/eller afbestillingsforsikring, når de skal ud at rejse denne sommer.

Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Kantar Gallup har udarbejdet for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige.

Schiphol-lufthavnen i Amsterdam er blandt de lufthavne i Europa, som har manglet medarbejdere. Arkivfoto: Evert Elzinga/Ritzau Scanpix

Spildte penge

Ifølge Louise Hertzum, chef for forretningsudvikling i Gouda Rejseforsikring, er der flere grunde til, hvorfor det er en god idé at forsikre sig i forbindelse med den forestående sommerferierejse.

- Først og fremmest hjælper forsikringen, hvis man bliver syg, og er forhindret i at kunne rejse.

- Men derudover ser vi lige nu en masse usikkerheder i den internationale luftfart, og med en forsikring er man sikret hjælp, hvis man af forskellige grunde ikke kan bruge den bestilte rejse, siger hun i en pressemeddelelse.

Har man ikke en afbestillingsforsikring, står man for at betale hele udgiften til rejsen selv, hvis man bliver forhindret i at tage afsted på ferien.

Dermed kan man risikere, at de mange tusinde kroner, man har betalt for ferien, er spildt.

Corona fylder stadig

Selv om coronapandemien på mange måder kan synes som en saga blot, når man opholder sig hjemme i Danmark, så er der stadig en række lande, der har restriktioner, testkrav og højesmittetal.

Derfor lyder opfordringen fra Louise Hertzum, at man fortsat forsikrer sig mod de eventuelle corona-forhindringer på rejsen.

- Corona spiller heldigvis en mindre rolle nu, end den har gjort de seneste somre.

- Men der er stadig destinationer med testkrav og andre restriktioner, og har man ikke en afbestillings- eller rejseforsikring, så risikerer man altså selv at skulle dække omkostninger til eksempelvis en ny ud- eller hjemrejse, hvis man bliver smittet og syg eller havner i isolation, siger hun.

Hvad dækker rejseforsikringen?

Arkivfoto: Finn Frandsen

Der er stor variation i, hvad rejseforsikringer dækker, da det afhænger af, hvilken rejseforsikring du har købt, og hvad der fremgår af din forsikringsaftale.

Derfor bør du altid gennemgå forsikringerne for at se, hvordan du er dækket.

Her er nogle af de typiske dækninger:

Sygdom

De fleste rejseforsikringer dækker udgifter til ting som syge- og hjemtransport, læge- og behandlingsomkostninger, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på ferien.

Dertil dækker de fleste rejseforsikringer også sygeledsagelse, hvis dine medrejsende skal være hos dig undervejs.

Arkivfoto: Unsplash

Ødelagt ferie

Nogle rejseforsikringer tilbyder erstatning, hvis din ferie bliver ødelagt, eksempelvis hvis du bliver nødt til at tage hjem, fordi du eller et nært familiemedlem er blevet syg.

I så fald kan du få kompensation for de dage på rejsen, som du er gået glip af.

Forsinkelse

Nogle rejseforsikringer dækker forskellige typer af forsinkelser.

Eksempelvis hvis der er forsinkelser med din transport til og fra ferien, eller hvis din bagage kommer senere frem på din feriedestination.

Arkivfoto: Finn Frandsen

Afbestilling

Rejseforsikringer inkluderer typisk ikke afbestillingsforsikring. Det skal du aktivt vælge til. Afbestillingsforsikringer kan tilbyde refusion for rejsen, hvis du af forskellige årsager er forhindret i at tage afsted.

Det er ikke i alle situationer, at afbestillingsforsikringen dækker, så tjek med forsikringsselskabet på forhånd.

Kilde: Forsikringsguiden



