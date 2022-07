Den dansende kogebogsforfatter: Micki Cheng er lige kommet hjem fra den første solferie i tre år. Han har en planer om at besøge alle lande i Europa, før han bliver gammel, og så har han en stor forkærlighed for Grækenland

- Du er lige kommet hjem fra Spanien. Hvad lavede du der?

- Jeg var på en uges dansecamp i Marbella, Malaga, med min mand Michael. Det var vores første solferie i snart tre år, for vi har ikke rejst under lockdown. Jeg var inviteret derned for at være instruktør på deres morgen yogahold, så halvt arbejde, halv fornøjelse, fuldt program.

- Vi var i gang fra klokken 07.30 hver morgen, og så var der forskellige aktiviteter og undervisning i standard- og latindans hele dagen, så det var bestemt ikke en badeferie.

- Hvad er vigtigt for dig, når du vælger feriedestination?

- Det skal helst være et sted, jeg ikke har været før, og så spiller maden en stor rolle. Jeg er en sucker for det græske køkken, og jeg kalder mig selv gyrosfanatiker. Jeg kan ikke få nok af Grækenland.

- Selv en græsk salat, der ellers er en simpel ret, kan smage forskelligt, alt efter hvilken olie, tomat og feta, de bruger. Det kan varieres i det uendelige, og derfor er det også det land, jeg har besøgt mest, især øerne Kreta og Rhodos. I sin tid var jeg også rejseleder i Grækenland.

Arkivfoto: Jyllands Posten

- Er der noget, du altid skal have med hjem i kufferten?

- Altid en eller anden specialitet, en flaske olivenolie eller krydderi, så kan man stå og lave mad derhjemme en kedelig hverdag og blive mindet om en dejlig ferie. Er der ikke nogle særlige specialiteter, så bare masser af snacks. Jeg elsker at gå i supermarkeder i udlandet

- Hvad har de to års coronakrise betydet for dine rejsevaner?

- Vi har fået aflyst så mange rejser, blandt andet til Island og Italien. Da Michael og jeg blev gift i 2018, lovede vi hinanden, at inden vi bliver gamle, skal vi besøge alle lande i Europa.

- Ikke bare som transitland, men mindst en forlænget weekend. Derfor startede vi godt ud med to dage i Prag og to dage i Budapest, og så ramte lockdown.

- Hvordan holdt I ferie under corona?

- Vi holdt staycation herhjemme og fik rejst Himmerland og Sønderjylland tyndt, og så var vi på et par spaophold og ude at få noget god mad. Ikke Michelin men fine dining.

- Hvor gik jeres bryllupsrejse hen?

- Vi havde egentlig to. Vores uofficielle bryllupsrejse gik til Kreta, inden alt lukkede ned, og så gik vores officielle til Hong Kong.

- Hvorfor lige Hong Kong?

- Det er en lidt speciel historie, for min far ligger begravet i Hong Kong. Min familie er derfra, og inden hans død var vi en tur derovre sammen.

- Jeg rejste hjem inden de andre, og min far døde så i Hong Kong juleaftensdag. Han blev begravet på vores familiegravsted i byen, og jeg fløj derover for anden gang og var med til begravelsen.

- Derfor har jeg også et brændende ønske om at komme derover igen på et tidspunkt og lægge en blomst på hans grav og ligesom binde en sløjfe på hele historien.

- Hvilket sted vil du anbefale andre at besøge?

- Samaria-kløften på Kreta. Det er en af Europas længste kløfter, og man går minimum 10 kilometer, så man skal have ordentligt fodtøj på. Vi har gået den tre gange på forskellige tidspunkter af året.

Arkivfoto: Olle Trap

- Jeg kan anbefale, at man gør det i maj måned, hvor der stadig er vand i floddalen. Senere på året er den helt udtørret, og man går nemlig på stier oven på floden, så det er sjovest, der er vand.

- Man ender i en lille by ud mod havet, og man skal med båd tilbage, for kløften og havet er den eneste vej væk.

