Knap en halv million har droppet ferien på grund af kæledyr

Under coronapandemien har flere og flere danskere anskaffet sig et kæledyr.

Således har flere end halvdelen af alle danskere i alderen fra 18 til 65 år i dag har et kæledyr, viser en ny undersøgelse, som er foretaget af rejsebureauet Spies.

Samtidig er danskernes rejselyst for alvor kommet tilbage i kølvandet på, at langt de fleste lande har dæmmet op for diverse coronarestriktioner.

Og skal man som kæledyrsejer på ferie, betyder det, at man skal tage højde for, hvordan man får dyrene passet, imens man er væk.

Og det kan være en omstændig del af ferieplanlægningen, som ofte gør, at man ender med at skrotte ferien, fordi det er vanskeligt at få dyrene passet, lyder det.

Ifølge Spies’ seneste undersøgelse, er 65 procent af de adspurgte danskere på et tidspunkt blevet forhindret i at rejse på ferie, fordi de ikke har kunnet få deres dyr passet.

Samtidig svarer 23 procent af de adspurgte danskere, som ikke har kæledyr, at det netop er udsigten til at undvære deres ferierejser, der afholder dem fra at anskaffe sig et pelset familiemedlem.

Arkivfoto: Ole Steen

Familie som dyrepassere

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Spies, at langt de fleste danskere foretrækker, at et familiemedlem passer deres kæledyr, når de er på ferie.

Det skyldes blandt andet, at det her er nemmere løbende at få opdateringer om dyrenes ve og vel, imens man er afsted, og således svarer 58 procent, at de ønsker at følge med i dyrenes trivsel i løbet af ferien.

Blot 16 procent får passet deres kæledyr på et internat, som, en tredjedel også mener, kan være en dyr løsning.

Arkivfoto: Henning Hjorth

Del af pakkerejsen

Spies har i forbindelse med undersøgelsen tryktestet, om danskerne ønsker dyrepasning som en del af deres pakkerejse, når de bestiller ferien.

Til det svarer 49 procent af de adspurgte ’ja tak’.

Jan Vendelbo, som er adm. direktør hos Spies, har dog endnu ikke nogen konkrete planer om et permanent pasningstilbud i selskabets pakkerejseprodukt.

- Det er en interessant tanke, om vi på sigt kan tænke dyrepasning ind som en del af vores pakkerejsetilbud. For når man hører, at danskerne elsker deres kæledyr som deres egne børn, så er det jo klart, man ønsker, at de får en lige så god ferie, siger han.

I stedet har Spies nu lanceret det såkaldte ‘Dogcation’-koncept. Et koncept, hvor hunden kan komme på luksusferie derhjemme og blive aktiveret via en mobilkontrolleret boldkaster - mens ejerne slikker sol sydpå.

- I Spies udvikler vi altid produkter og kampagner ud fra de indsigter, vi får. Her i kølvandet på pandemien dukkede en indsigt op omkring, hvor mange der har fået kæledyr og potentielt ikke kommer afsted på ferie.

- Et problem vi ser os nødsaget til at hjælpe danskerne med at løse, siger Jan Vendelbo.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

5 råd til dyrepasning under ferien

Arkivfoto: Andreas Merrald

1. Vær ude i god tid. De populære hundepensioner er ofte fuldt bookede lang tid i forvejen i højsæsonen.

2. Besøg pensionen på forhånd. Tal med ejerne og dan dig et indtryk af omgivelserne og se, om der virker rent og hygiejnisk.

Arkivfoto: Henning Hjorth

3. Tjek indretningen af hunde/katte-områderne, hvis muligt. Ellers kan du bede om at se billeder eller få lov til at kigge ind gennem et vindue. Har dyrene individuelle bure? Hvor meget plads har de? Og hvor mange er der i samme rum?

4. Bliver der gået daglige ture med hundene, eller bliver de blot lukket ud på et fællesareal for at få motion? Herunder, bliver der gået ture med hundene enkeltvis?

5. Hvis hundene bliver lukket ud sammen på et fællesareal i grupper, hvad bliver der så gjort for at sikre, at de pågældende hunde kommer godt ud af det med hinanden?

Kilder: Spies, World Animal Protection



--------- SPLIT ELEMENT ---------