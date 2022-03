Kokken, der knuselsker kulde

- Er du typen, der rejser meget?

- Det gjorde jeg meget før i tiden. Både for at holde ferie, men især med mit arbejde. Det kunne hurtigt blive til 12-14 udlandsture på et år, men under corona har det mest været ture til vores hus i Sverige og i sommerhus i Danmark.

- Hvor gik din seneste rejse hen?

- Jeg har faktisk - meget atypisk mig - været en tur på Gran Canaria med min kæreste og vores datter på 3,5 år. Vi har ikke haft mulighed for at rejse med hende før nu på grund af corona. Men nu skulle det være.

- Så det var lige en uges badeferie med all inklusive. Og jeg må indrømme, at det var varmt og lækkert.

- Har du været et sted, hvor maden overraskede dig?

- Jeg er sådan indrettet, at jeg researcher på maden, inden jeg tager af sted. Så der er ikke noget, der er kommet bag på mig.

- Men jeg er blevet positivt overrasket flere gange i det nordsvenske og i Norge. Den region har en gastronomi, som selvfølgelig er præget af den vilde natur, men også oplevelsen af at komme ind på et vandrehjem ved en lille bjergstation ude i ingenting og spise røget rensdyr.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvilken ferieform foretrækker du?

- Jeg er helt klart mest til bjerge. Jeg befinder mig rigtig godt i kulde. Jeg vil til enhver tid helst mod nord og vandre i naturen, end jeg vil ligge på en strand.

- Har du vandret meget?

- Rigtig meget. Både i Alperne og på Mont Blanc, men mest i Norge, Nordsverige og Lapland. Helt oppe ved Trondheim og Abisko, der ligger nord for polarcirklen.

- Mange tænker, at Stockholm ligger langt oppe, men Sverige er jo så kæmpestort, og der er så meget vild natur at opleve.

Foto: Mortne Langkilde

- Hvad giver det dig at vandre i naturen?

- Der er bare et eller andet, der trækker i mig. Jeg har altid følt, at jeg har et eller andet næsten åndeligt tilhørsforhold og tilknytning til den svenske og norske vildmark. Det er svært at forklare. Naturen taler bare til mig, og jeg har altid følt, at jeg kunne sænke skuldrene, når jeg vandrede der.

- For mange år siden læste jeg Reimer Bos bog ’Min bænk i Abisko’ om at vandre i det område. Han satte ord på præcis, hvordan jeg havde det. Vildmarken er så enorm og barsk - og ligeglad med dig.

- Du kan ikke andet end at føle dig som et lillebitte menneske uden indflydelse. Det er både ærefrygt og frihed i én pakke.

- Har du set nordlys?

- Desværre ikke. Det er faktisk helt utroligt, at den er glippet hver eneste gang, jeg har været afsted. Nordlys ser man bedst om vinteren, hvor man skal være rimelig hardcore for at tage afsted, for der er ikke andet end sne alle vegne. Og jeg har mest været af sted i foråret og om efteråret.

- Er det dyrt at vandre i Sverige?

- Man skal selvfølgelig have ordentligt udstyr, telt og vandresko, men det er en engangsudgift, og én overnatning på et vandrehjem koster omkring 100 kroner. Og så er der jo ikke så meget at købe, når man går rundt ude i naturen. Så det er billigt.

- Er der noget, du altid tager med hjem?

- På min allerførste vandretur for mange år siden fandt jeg et gevir og tænkte, at sådan et ville jeg tage med hjem fra alle ture og hænge op. Jeg fandt kun et mere og aldrig nogensinde flere.

- Hvornår skal du næste gang afsted?

- Forhåbentligt snart. Så skal mine tvillingedrenge og jeg en tur afsted til Nordsverige og vandre. Det bliver deres første tur. Men vi har hus i Sverige, så de kender naturen, kan slå telt op og lave bål. Jeg er sikker på, det nok skal blive en god tur.

