Leo bipper altid i lufthavnen

Fuld skrue og masser af oplevelser: Før i tiden var de fast inventar på Gran Canaria, men de sidste mange år har den nordjyske duo Sussi og Leo hellere villet holde ferie med venner i det danske sommerland, hvor der bliver oplevet både natur og kultur for fuld hammer

- Er I typerne, der rejser meget?

- Det er ved at være en del år siden, vi sidst var i udlandet, fordi Leo fik ny hofte, men inden for Danmarks egne grænser rejser vi faktisk meget. Alt fra Himmerland til Bornholm, Kerteminde til Sønderjylland, og faktisk også i vores eget Nordjylland.

- Vi var en tur rundt i Løkken, hvor Leo kommer fra, og så steder, han aldrig havde set, selvom han var vokset op lige ved siden af. Det var lidt sjovt.

- Hvornår skal I på ferie i Danmark igen?

- Vi skal med nogle gode venner til Kalundborg. Det er i forbindelse med et spillejob, men så kan vi jo lige så godt få nogle hyggelige dage ud af det. Så har vi lejet et stort sommerhus, hvor vi alle sammen kan være.

- Hvad kan I godt lide ved at rejse i Danmark?

- Det er jo meget rart, at alle snakker samme sprog, så man kan forstå hinanden. Og så skal man ikke undervurdere, hvor mange smukke og forskellige steder vi har - endda i vores eget lokalområde. Som for eksempel da vi var på ferie i Nordjylland, som vi jo ellers kender ud og ind, og alligevel blev vi positivt overrasket.

- Hvad lægger I vægt på, når I holder ferie?

- Der skal ske noget, vi skal ud at opleve for fuld skrue. Så undersøger vi på forhånd, hvad der er at se i området, og så planlægger vi derefter.

- Da vi var i Sønderjylland, så vi Dybbøl Mølle og det historiske center om 1864, og da vi var i Løkken, gik vi langs stranden og så bunkere. Der findes også nærmest museer for alting; sommerfugle, biler, fly og Sæby Miniby er også god.

Arkivfoto: Ernst Van Norde

- Er der et sted, I gerne vil tilbage til?

- Vi var engang i London, hvor vi var på et kæmpestort naturhistorisk museum - så stort, at vi ikke nåede at se det hele. Vi var helt rundtossede og overvældede, da vi kom ud igen.

- Det kunne vi godt drømme om at komme over og se færdigt. London er også bare en dejlig by. Så måske i fremtiden, men Leo synes, det er blevet så besværligt at rejse udenlands. Han bipper også altid i sikkerhedskontrollen, fordi han har fået ny hofte.

- Er der et sted i udlandet, hvor I er kommet meget?

- Vi havde fast spillejob på Gran Canaria i byen Puerto Rico i en årrække. Så kunne vi igen kombinere arbejde og fornøjelse, og typisk spillede vi to aftener på et spisested, hvor konen var dansk og manden engelsk, og så kunne vi bruge resten af ugen på at opleve øen og gå på stranden.

- I vintermånederne kunne det godt være en gang om måneden, vi var dernede, og selvom det selvfølgelig var rart at komme ned i varmen, så er det bøvlet med alt det udstyr, man skal have med som musiker. Det er ikke bare at pakke en kuffert.

- Er der et sted i Danmark, I mangler at holde ferie?

- København har vi faktisk aldrig holdt ferie i, så den har vi til gode.

Arkivfoto: René Schütze

- Hvad med camping?

- Vi har jo en autocamper, primært til når vi skal ud at spille. Det er bare noget nemmere at køre rundt i den, og så har vi også et sted at sove. Så kører vi tit ind på en campingplads og overnatter, men vi holder også meget af camping.

- Der er altid garanti for søde mennesker og en uhøjtidelig stemning på en campingplads. Folk er altid så søde og åbne og ikke bange for at komme hinanden ved.

- Er der noget, I altid har med på ferie?

- Vi har altid spil med, enten kort eller brætspil, eller, hvis det kun er os to, så skak. Det er bare hyggeligt at spille sammen om aftenen.



