Løjerlige love: Undgå spjældet på ferien

Det kan være en god idé at tisse af, før du tager en dukkert i Portugal. Her er det nemlig ulovligt at tisse i badevandet, når man er på stranden.

Loven er blandt andet sat i værk for at sikre, at strandene er vedligeholdte og familievenlige.

Man kan dog undre sig over, hvordan loven håndhæves i praksis.

Foto: Frank Hoermann/AP/Ritzau Scanpix