Luksus på flydende hoteller: 3 gigantiske krydstogtskibe

Et krydstogt er nærmest blevet synonymt med en overdådig lukusferie til søs, og inden for de seneste år er udbuddet af krydstogtskibe kun blevet større. Se nogle af verdens vildeste krydstogtskibe her

Krydstogtsferier har længe haft ry for at være blandt de mest luksuriøse rejser.

Det skyldes blandt andet, at man tilbringer ferien til søs - kun omgivet af azurblåt havvand, mens alt service, underholdning samt mad og drikke er inden for kort rækkevidde, sådan at man på store dele af ferien ikke behøver at røre sig ud af flækken.

Det skyldes også, at krydstogter ofte bevæger sig i et prisleje, som enten kræver dybe lommer eller store opsparinger.

Det gør imidlertid også, at krydstogter især tiltrækker et velhavende segment, som forventer mere og mere af den populære ferieform. Blandt andet derfor har flere krydstogtrederier søsat større og endnu vildere krydstogtskibe for at få en konkurrencedygtig position på det i forvejen eksklusive marked.

Det er dog særligt et rederi, der for nuværende har førertrøjen på, når det kommer til at levere de gigantiske skibe.

Rederiet Royal Caribbean International har nemlig op til flere gange lanceret et krydstogtskib, som har fået titlen som verdens største, og derfor inkluderer denne liste udelukkende krydstogtskibe, som stammer netop derfra.

Arkivfoto: Getty Images

De flydende hoteller er oftest udstyret med veluddannet personale, der kredser om krydstogtgæsterne. De har kahytter med havudsigt, som er på størrelse med ejerlejligheder. Og der er dæk med liggestole, badeland samt pools og i nogle tilfælde deciderede golfbaner.

Der er underholdning i form af casinoer, teatre og koncerter. Restauranter med gastronomien i højsæde samt fitnesscentre, wellness, spa og mere til.

Så hvis du drømmer om ren luksus på ferien - og har styr på finanserne - så kan du undersøge disse gigantiske krydstogtskibe og deres mange faciliteter.

Wonder of the Seas

Der er gode muligheder for at få sig en dukkert på dækket i en af de mange pools på Wonder of the Seas. Foto: PR

Verdens hidtil største krydstogtskib er skibet ved navn Wonder of the Seas. Wonder of the Seas havde sin jomfrurejse i starten af 2022 i Caribien, og denne sommer sejler hun rundt i Middelhavet.

Skibet måler 362 meter i længde og er dermed længere end tre fodboldbaner, mens bredden er på 64 meter. Det er udstyret med 18 dæk, og har i alt 2867 kahytter og suiter.

Der er i udgangspunktet plads til 5734 passagerer, men hvis alle sengepladser er i brug, så kan skibet rumme knap 7000 overnattende gæster - foruden at nævne de 2300 ansatte, der også er plads til ombord.

Der er masser af aktiviteter for børn ombord på Wonder of the Seas - eksempelvis i den udendørs vandpark. PR-foto

Skulle du få lyst til en ferie på Wonder of the Seas, så kan du blandt andet se frem til at opleve de otte såkaldte ‘neighborhoods’ - kvarterer, der er indrettet med deres helt særegne karakteristika.

Eksempelvis har et af kvartererne 20.000 levende planter. Derudover er der en kolossal rutchebane ombord på Wonder of the Seas samt en minigolfbane, et vandland, et amfiteater og meget mere til.

Amfiteateret på Wonder of the Seas har plads til flere tusinde tilskuere. PR-foto

Traditionen tro skulle Wonder of the Seas også have en gudmor, som alle andre krydstogtskibe. I denne omgang har rederiet lanceret en konkurrence via det sociale medie TikTok, hvor de under hashtagget #SearchForWonderMom leder efter en gudmor til Wonder of the Seas.

Den nye gudmor udtrækkes i sensommeren 2022, og den heldige vinder vil tilmed få et syv-dages krydstogt med vedkommendes familie.

Wonder of the Seas i tal

Jomfrurejse: 4. marts 2022

Bruttoton: 236,857

Kapacitet: 6968 gæster og 2300 ansatte

Antal dæk: 18

Harmony of the Seas

Arkivfoto: Andrew Matthews/Ritzau Scanpix

Tilbage i 2016 var Harmony of the Seas kendt som verdens største krydstogtskib. Skibet måler 362 meter i længde og ni meter i dybde. Det er udstyret med 16 passagerdæk og mere end 20 forskellige spisesteder at vælge imellem samt et bredt udvalg at caféer og barer.

Derudover har Harmony of the Seas 23 pools, et stort rutchebanekompleks og sin egen version af Central Park, som er inspireret af den ikoniske park, der ligger i New York.

Her finder du også attraktioner som vandteatret AquaTheater, en 3D-biograf og forskellige typer af optrædener såsom skøjteshow og vandshow.

Farvel-vinkene, når Harmony of the Seas lægger fra, er som taget ud af Titanic-filmen. Arkivfoto: Getty Images

Skibets gudmor er en kvinde ved navn Brittany Affolter, som er underviser i Florida, og som blev udvalgt til at være krydstogtskibets gudmor, efter hun vandt en konkurrence.

Harmony of the Seas i tal

Jomfrurejse: 29. maj 2016

Bruttoton: 220.000

Kapacitet: 6410 gæster og 2100 ansatte

Antal dæk: 16

Symphony of the Seas

Arkivfoto: Wilfredo Lee/Ritzau Scanpix

I 2018 havde Symphony of the Seas titlen som værende verdens største krydstogtskib. Og med god grund. Skibet, som måler 365 meter i længde, har plads til 6680 passagerer ombord samt 2200 besætningsmedlemmer.

Skibet var især kendt for at have det, der dengang var kendt som verdens største sejlende vandland, som blandt andet indeholder en vandrutchebane, hvor selve rutcheturen er 10 meter lang.

Derudover skulle det efter sigende have flere kunstværker end selveste Louvre-museet i Paris.

I baren Bionic Bar på Symphony of the Seas kan de to robot-bartendere servere op til 1000 drinks om dagen. Arkivfoto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix

Symphony of the Seas har naturligvis også et bredt udvalg af restauranter - 22 for at være eksakt. Det har 24 svømmebassiner, 2759 passagerværelser og et teater, hvorfra der blandt andet bliver opført kendte Broadway-musicals.

Royal Caribbean International valgte, at det skulle være en hel familie, der fik æren af at være gudmor - eller gudfamilie.

Således blev stjerneparret Carlos og Alexa PenaVega, som begge er amerikanske skuespillere, og parrets fælles søn, Ocean, gudfamilie til det gigantiske skib.

Symphony of the Seas i tal

Jomfrurejse: 31. marts 2018

Bruttoton: 236,857

Kapacitet: 6680 gæster og 2200 ansatte

Antal dæk: 18

Værd at vide om krydstogtsferien

Arkivfoto: Getty Images

Vælg det rette krydstogt

Der er stor variation i, hvad en krydstogtferie indebærer. Her er det vigtigt, at du overvejer, hvilken type af ferie du er på udkig efter.

Skal det være børnevenligt? Skal det indebære aktiviteter, eller foretrækker du ren afslapning? Skal der være få eller mange passagerer ombord? Ønsker du ren luksus, eller leder du efter en budgetvenlig ferieform?

Vælg det rette krydstogtskib, herunder det rette rederi, og kontakt eventuelt et rejseselskab, som udbyder krydstogter og spørg dem til råds. De vil også kunne hjælpe dig med at finde de destinationer, der passer bedst til dit behov - og din pengepung.

Arkivfoto: Getty Images

Dette er med i prisen

Vær opmærksom på, at næsten alle krydstogter opererer med en form for all inclusive-koncept. Der er dog variation i, hvad det dækker over.

Oftest vil det inkludere forskellige måltider - typisk i en standard buffet, hvor man så skal betale for at tage på skibets finere restauranter.

Arkivfoto: Getty Images

Derudover vil prisen oftest også inkludere brug af skibets mange faciliteter; liggestole, swimmingpools, fitnesscentre og andet.

Men typisk kræver underholdningsarrangementer mv. ekstra betaling. Du skal ikke have pungen op ad lommen, imens du er afsted, men det bliver skrevet på din regning, der er knyttet til din kahyt. Oftest er drikkepenge medregnet i prisen.

Arkivfoto: Getty Images

Med eller uden havudsigt

Du kan spare penge på at fravælge en kahyt med havudsigt, da dette koster ekstra. Det er dog manges oplevelse, at pengene er godt givet ud på dette.

Har man i stedet en indvendig kahyt uden havudsigt, kan det føles klemt og klaustrofobisk. Vælger du havudsigt, kan du derimod få den fulde oplevelse til søs, hvor du kan nyde de skvulpende bølger i ro og mag.

Hvis du ikke har de store intentioner om at opholde dig på dit værelse andet end om natten, så kan du med fordel spare det væk.

Arkivfoto: Getty Images

Altid hjælp ombord

Hvis uheldet er ude, og du bliver syg, imens du er på krydstogt, så kan du få lægehjælp ombord, da alle skibe har minimum en læge og en sygeplejerske tilknyttet.

Desuden er sikkerhed ombord på et krydstogtskib en stor prioritet, hvor al personale er uddannet til at håndtere diverse situationer, der kan opstå, når man er til søs.



