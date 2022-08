Mange er i tvivl: Sådan er din udlejningsbil forsikret på ferien

Sommeren er over os, og det betyder for manges vedkommende ferie og frihed under varmere himmelstrøg.

Her ynder mange danskere at leje en bil på feriedestinationen, sådan at de kan komme nemmere fra a til b og få det fulde ud af ferien.

Det er dog langt fra alle, der på forhånd har styr på, hvordan udlejningsbilen er forsikret, hvis uheldet er ude. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige Forsikring.

Her svarer hver anden af dem, der har lejet bil inden for de seneste fem år, eller planlægger at gøre det denne sommer, at de ikke ved, hvordan deres forsikring dækker, når de lejer en bil i udlandet.

Og det kan nemt resultere i, at man betaler i dyre domme for forsikringer, man slet ikke behøver, forklarer chef for forretningsudvikling i Gouda Rejseforsikring, Louise Hertzum Andersen, i en pressemeddelelse.

Annonce:

- Uanset om man har årsrejseforsikring eller har købt forsikring til den specifikke rejse, så er det en rigtig god idé at sætte sig ind i betingelserne, så man har helt styr på, hvordan man er dækket, hvis man skal leje bil, siger hun og fortsætter:

- Det kan nemlig være kompliceret, hvis man skal hente bilen på destinationen og samtidig skal finde ud af, om man allerede har nogle dækninger med hjemmefra.

Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Risiko for dobbeltdækning

Hvis du før har prøvet at leje bil i udlandet, så har du formentlig også oplevet, at du på udlejningsstedet bliver tilbudt ekstra forsikringsprodukter, der eksempelvis sænker din selvrisiko i tilfælde af, at der skulle ske noget med lejebilen.

Det fremgår nemlig af undersøgelsen, at mere end hver anden billejer har oplevet dette inden for de seneste fem år. Og det er der oftest ikke anden grund til, end at udlejningsfirmaerne ønsker at tjene ekstra.

I de fleste tilfælde er udlejningsbilen nemlig både kaskoforsikret, tyveriforsikret og ansvarsforsikring, når du lejer bil inden for EU.

Arkivfoto: Getty Images

Annonce:

Dertil vil din rejseforsikring i mange tilfælde dække store dele af - hvis ikke hele - selvrisikoen. Derfor risikerer man at betale ekstra for noget, man ikke havde behøvet.

- Mange udlejningsselskaber er ivrige efter at sælge ekstraydelser til biludlejning, og det er selvfølgelig helt fint. Der er dog ingen grund til at være dobbeltforsikret, så der er masser af penge at spare, hvis man har styr på, hvordan man er dækket af ens egen rejseforsikring, siger Louise Hertzum Andersen.

Er man i tvivl om, hvordan man er dækket, når man lejer bil i udlandet, anbefales det, at man henvender sig til sit forsikringsselskab for råd og vejledning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Disse forsikringer skal du have

Arkivfoto: Rumle Skafte

Når du lejer bil i udlandet, er der en række forsikringer, som du kan få brug for.

Ansvarsforsikring: Er oftest inkluderet i billejen og kaldes blandt andet for Liability Insurance (LI).

Annonce:

Kaskoforsikring: Er oftest inkluderet i billejen og kaldes blandt andet for Collision Damage Waiver, Collision Damage Insurance eller Loss Damage Waiver (LDW). Sidstnævnte er typisk en kaskoforsikring, hvor tyveriforsikring er inkluderet.

Ekstra kaskoforsikring: Du bør undersøge, hvad der følger med i din kaskoforsikring. Der kan være ting, som kaskoforsikringen ikke dækker såsom glas, fælge eller andet. Her kan det en god idé at supplere med en ekstra kaskoforsikring.

Tyveriforsikring: Er oftest inkluderet i billejen og kaldes blandt andet for Theft Protection Coverage eller Theft Waiver.

Arkivfoto: Jakob Jørgensen

Selvrisikoforsikring: Er typisk ikke inkluderet i billejen og kaldes blandt andet for Super Collision Damage Waiver eller Super Cover Damage Waiver.

Med denne forsikring undgår du at betale selvrisiko i tilfælde af, at der sker en skade på udlejningskøretøjet, som du er skyld i.

Vær dog opmærksom på, om du i forvejen har en lignende forsikring gennem din rejseforsikring, så du undgår at betale dobbelt.

Kilde: GF Forsikring



Se hvordan du får mest lejebil for pengene: Her er alt, I skal vide

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------