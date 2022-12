Næste stop: Månen

Hvad siger du til at vågne op med udsigten til Jorden? Hvor du kan se 12 solopgange på et døgn og opleve nordlyset lige under dine fødder?

Det lyder som en science fiction-scene, men snart bliver det en realitet. Det spår professor i rumfartsteknologi ved DTU-Space, John Leif Jørgensen.

Ifølge ham vil den gennemsnitlige person kunne indlogere sig på et rumhotel allerede i årene mellem 2030 og 2040. Det går nemlig ekstremt hurtigt med udviklingen af bedre og billigere rumfartøjer.

- Lige nu koster det cirka 300 millioner kroner for en opsendelse til rummet. Der er selvfølgelig nogle svinerige mennesker, der har råd til det.

- Det er akkurat, som da Brødrene Wright byggede den første flyvemaskine. Først var det kun eliten, der fløj. Men så blev det billigere og billigere, og i dag kan alle flyve, siger han.

John Leif Jørgensen er en af landets førende rumeksperter. Arkivfoto: DTU

En syret familietur til rummet

Lige nu er der kun to konkurrerende virksomheder, der tilbyder rejser til rummet.

Men disse rumrejser er dog ikke ‘ægte’ rumrejser, hvis man spørger John Leif Jørgensen.

Rumraketterne når nemlig kun op i 90 kilometers højde, hvor man kan opleve den vægtløse tilstand i 20 minutter, hvorefter turen går mod Jorden igen.

Men i fremtiden vil der være deciderede rumhoteller, der svæver i en bane om Jorden, hvor man som turist kan opholde sig i flere dage.

- Dagen er kun cirka 45 minutter lang. Afhængigt af banen tager det nemlig cirka 100 minutter at nå rundt om Jorden. Det vil sige, at man ser 12-15 solopgange på et døgn.

- Der er utallige, lysende stjerner som man aldrig har set før, og man kan ikke se landegrænserne på Jorden. Man får virkelig øjnene op for, hvor små vi er, siger han.

Astronauterne beskriver det, som at vi er myrer, der kravler over malingen på et tapet. Todimensionelle væsener, der kun kan bevæge sig i ét plan. Men i rummet bliver det ophævet, og det er en særlig syret oplevelse, der ikke kan beskrives - kun opleves.

Blue Origin er et af de selskaber, der tilbyder vægtløse rejser til rummet. Arkivfoto: Blue Origin

Fang svævende vandkugler

Udover spektakulære vejrfænomener, forestiller John Leif Jørgensen sig også, at rumrejserne bliver fyldt med sjove, videnskabelige forsøg, såsom at drikke vandkugler, der svæver rundt i luften, og opleve, at det er umuligt at tænde stearinlys.

Udover det tror han også, at rumhotellerne kommer til at tilbyde turisterne at være med til at arbejde på rumprojekter som astronaut.

- Det virker måske lidt underligt, hvis man sammenligner det med et almindeligt hotel her på jorden. Så ville man aldrig betale for et ophold, hvor man også skulle arbejde.

- Men i denne situation vil de fleste nok gerne kunne prale med at have været astronaut og arbejdet på en rummission, siger han.

Nyslåede astronauter vender hjem. Foto: Blue Origin

Støvsuger som toilet

Når man bor på et rumhotel er der dog også nogle praktiske ting, man kommer til at affinde sig med. Man kan nemlig ikke slå tyngdekraften fra og til, som de gør i diverse sci-fi-film.

- Det betyder, at man skal være indstillet på at svæve rundt i flere dage. I fremtiden vil der måske blive skabt kunstig tyngdekraft, men de første år bliver nok ikke sådan, forklarer John Leif Jørgensen.

- Når man er vægtløs, så vil ting, der kommer ud af kroppen, ikke falde ned. Hvis man skal på toilet, skal man derfor være ok med, at man skal bruge en slags støvsuger til det formål.

- Ligesom man skal rense sin urin og drikke det igen. Det er i øvrigt også umuligt at tage et brusebad, hvorfor man må nøjes med at ’etagevaske’ sig gennem hele sit ophold, siger han.

Lige nu arbejder John Leif Jørgensen på et solfarm-projekt, der muligvis kan få yderst stor betydning i fremtiden. I rummet skinner solen nemlig altid, og der er masser af plads til energisugende solfarme.

Det betyder, at der lige nu er et stort, uudnyttet energilager, som både kan bruges under rummissioner og måske også på jorden.

Kamp mellem lande om at eje planeter

Arkivfoto: Getty Creative

Ifølge professor i rumfartsteknologi ved DTU-Space, John Leif Jørgensen, har europæerne skudt sig selv i foden ved ikke at være med i konkurrencen indenfor rumfartsteknologi.

Indtil videre er det kun amerikanerne og kineserne og til dels russerne, der har et lod i denne fremtidige milliardindustri.

Han mener ikke, det er utænkeligt, at det i fremtiden bliver en beskidt kamp om ressourcer og land på planeter.

- Det eneste internationale regelsæt, vi har om det ydre rum, er, at alle har ret til at være der. Det er ligesom et shelter i en skov. Hvis der står et ledigt shelter, så må du godt benytte det. Men du ejer det ikke.

- Det gælder også for månen lige nu. Men månen har jo nogle ressourcer, som godt kunne blive ret værdifulde for menneskeheden, siger han og forestiller sig, at der snart vil blive udformet et sæt af regler for, hvordan man deler ressourcerne.

Jorden har det dårligt, men vi skal stadig i rummet

Den britiske kronprins William, her i selskab med Joe Biden, mener, vi bør fokuserer på Jordens problemer i stedet for rumturisme. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Ét af rumturismens største kritikpunkter er, at det er uetisk, når Jorden står overfor en alvorlig klimakrise.

Den britiske kronprins William har udtalt sig, at han ‘absolut ingen interesse’ har i rumturisme, og at milliardærer bør fokusere på at reparere planeten i stedet for.

Men den tankegang mener professor i rumfartsteknologi ved DTU-Space, John Leif Jørgensen, er ude af proportioner, når vi i dag kan lave ‘grønne’ raketter, der udelukkende bruger ilt og brint som brændstof og kun udleder vanddamp.

- Rumforskning og -turisme betyder, at vi udvikler nye teknologier og øger velstanden i verden. Det glemmer man i diskussionen. Det er ærgerligt, synes jeg.

- Og hvor mange gange hørte vi lige ordene ’forskning og udvikling’ under valgkampen for nylig? Ikke én eneste gang, og det er synd, siger han.

Hvis du har en pose penge liggende, du ikke ved, hvad du skal bruge til, kan du jo gøre som Carsten, der tog ud i rummet.

