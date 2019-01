Nu bliver mobilsnak i Asien billigere

Vietnam, Malaysia, Sydkorea og Taiwan kommer fra i dag på kortet over de lande, som Teleselskabet 3 tilbyder samme de takster og dataforbrug i, som hvis man opholdt sig herhjemme.

- Vi har kigget lidt på sæsonerne, siger kundedirektør David Elsass om valget af de fire asiatiske rejsemål, der nu bliver 3LikeHome-lande.

- Og der er faktisk mange danskere, der holder vinterferie under varmere himmelstrøg langt fra Danmark. Derfor er for eksempel Vietnam attraktivt at få med på kortet.

Se også: YouSee til kamp om udlandskunder: Så meget kan du surfe i USA

Vigtige lande udeladt

Der er dog fortsat ganske betydende rejsemål, som mangler på listen. For eksempel Israel, Japan og Dubai. Men det skyldes hverken manglende vilje eller mulighed for at gøre dem til 3LikeHome-lande.

- Jeg tror ikke, at der er lande, der på den måde er svære eller umulige at få 3LikeHome i, understreger David Elsass.



- Det handler mere om, at vi har valgt at rulle ud de steder, hvor det giver mest mening for danskerne og deres rejser. Men når det er sagt, så er vores mål da, at vi skal dække hele verden.

Godt nyt for tusindvis af danskere: Selskab dropper afgift