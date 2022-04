Nu blomstrer de: Kirsebærtræer i flor

De smukke og populære kirsebærtræer ude i verden er i fuld gang med at springe ud. Skynd dig, hvis du skal nå at se dem i flor, for de blomstrer kun i få uger

En lyserød forårsbebudder er begyndt at springe ud flere steder verden over.

Der er tale om de smukke kirsebærtræer, som de seneste år er blevet ekstremt populære, fordi tusindevis af mennesker besøger de lyserøde træer for at tage billeder af dem og poste dem på de sociale medier.

I Japan er der tradition for at fejre forårets komme og hylde kirsebærtræernes genblomstring. Træernes lyserøde blomster er landets nationalblomst, som på japansk kaldes for ’sakura’. Japanerne anser de rosa kirsebærblomster som et symbol på en ny begyndelse.

Når træerne bomstrer i Japan, fejres det med en national fest, der er kendt som ’hanami’. Det er en stor begivenhed, som i årevis har lokket turister til i tusindevis.

Den store succes har gjort, at en række andre lande har plantet kirsebærtræer i stor stil, sådan at de nu også afholder lignende festivaler for at hylde foråret.

Hvis du har brug for at få smæk på forårsfornemmelserne, så kan du opleve kirsebærtræerne i flor her.

Asien

Arkivfoto: Alexander Schimmeck/Unsplash

Som nævnt er kirsebærtræerne en stor begivenhed i Japan. Skulle du have lyst til at opleve de fantastiske træer her, så kan du faktisk gøre det i store dele af landet.

Du kan blandt andet rejse til hovedstaden Tokyo, hvor der især i Ueno-parken er rig mulighed for at se de lyserøde blomster, da mere end 1.000 træer udsmykker den centrale midtergang i parken.

Alternativt kan du besøge byer som Kanazawa, Kyoto og Osaka, hvor flere parker, stier og haver er udsmykket med de smukke træer.

Mange japanere ifører sig de traditionelle kimonoer, når de fejrer hanami. Arkivfoto: Susann Schuster/Unsplash

På turen til Asien kan du også opleve kirsebærtræer i eksempelvis Sydkorea, hvor blandt andet hovedstaden Seoul er spækket med dem i starten af april, hvor store dele af byen er malet lyserød af de mange blomster.

Også i Kina kan du se store arealer, hvor kirsebærtræerne er i flor. Særligt i det sydvestlige Kina blomstrer træerne i store områder.

Nordamerika

Du kan blandt andet se kirsebærtræer nær monumentet Jefferson Memorial i Washington D.C. Arkivfoto: Grant Czerwinski/Unsplash

Hvis forårsrejsen i stedet går til Nordamerika, så frygt ej. Også her kan du se de smukke kirsebærtræer i flor.

Blandt andet er Washington D.C kendt for sine mange kirsebærtræer, som årligt tiltrækker millioner af turister til byen. Hvert forår fejres National Cherry Blossom Festival i Washington D.C, hvor det blandt andet fejres, at byen fik foræret 3000 kirsebærtræer i 1912 fra den daværende borgmester i Tokyo Yukio Ozaki.

I år løber festivallen frem til 17. april, så du kan nå det endnu.

I Central Park ynder mange at tage sig et hvil nær de mange kirsebærtræer. Arkivfoto: Erin Song/Unsplash

Du kan også opleve kirsebærtræerne mange andre steder i USA. Eksempelvis i New York, hvor flere af storbyens mange parker har kirsebærtræer i massevis. Hvis du slentrer rundt i Central Park, kan du nærmest ikke undgå at se dem.

Også i Canada fejrer man kirsebærtræernes blomstring med en festival. I Vancouver løber festivalen Cherry Blossom Festival i år fra 1. april til 23. april.

Europa

Omkring 150.000 mennesker kigger forbi Bispebjerg Kirkegård, når træerne, der er plantet i 1994, er sprunget ud. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Du behøver slet ikke rejse helt så langt væk for at opleve de lyserøde blomster. Faktisk har vi flere af dem herhjemme i Danmark.

Blandt andet er Bispebjerg Kirkegård i København et yndet sted at tage hen, når kirsebærtræerne springer ud. Her samles folk i massevis for at tage billeder til de sociale medier af de mange japanske træer, der står langs kirkegårdens allé.

Du kan også se de ikoniske træer på storbyferie til eksempelvis London, Berlin, Paris og Amsterdam.

Arkivfoto: Florian Wehde/Unsplash

De lyserøde forårsbebudere

Foto: Henning Hjorth

Der findes mange forskellige sorter af kirsebærtræer, men dem, som får de karakteristiske lyserøde blomster, kalder vi herhjemme for japanske kirsebærtræer eller prydkirsebær. Der findes også mange afarter af det japanske kirsebærtræ.

De er populære i både haver og i parker på grund af de charmerende blomster. De får nemlig sjældent kirsebær, selv om man måske skulle tro det. Så hvis du har hang til de søde bær, er det ikke i disse træer, at du skal lede.

Man må væbne sig med tålmodighed, hvis man vil opleve se smukke træer. Det er nemlig ekstremt svært at forudsige, hvornår de blomstrer, da det afhænger af vejret. Du kan i udgangspunktet regne med, at de er i flor nogle uger i marts og april.

Japanske metrologer har siden 1951 overvåget kirsebærtræernes blomstring for bedst muligt at forudsige, hvornår de springer ud.

