Ny flyrute gavner syddanskerne

Slipper for Storebælt: Ny flyrute fra Hamborg gør rejser til USA nemmere for syddanskere og nordtyskere

En ny rute fra Hamborg Lufthavn kommer til at gavne rejseglade syddanskere, der ønsker en billig flyvetur til USA.

Det islandske flyselskab ‘PLAY’ opretter nemlig afgange til flere nordamerikanske destinationer, med en mellemlanding i Reykjavik på Island. Det skriver flyselskabet i en pressemeddelelse.

Flyselskabet har haft en flyvende start siden det blev grundlagt i 2019. PLAY kan allerede bryste sig af at have hele 27 destinationer fordelt på både det europæiske og nordamerikanske kontinent, hvoraf alle har det tilfælles, at ruterne går over Keflavik Lufthavn i den islandske hovedstad Reykjavik.

Annonce:

Den ene af de 27 destinationer er en helårsrute til Københavns Lufthavn, men den nye rute fra Hamborg giver syddanskerne en mulighed for at slippe for køreturen over storebælt. Ruten skal skabe en oplagt bro mellem Nordtyskland, Island og USA’s østkyst, hvor storbyer som New York, Washington og Boston er i højsædet.

Den nye rute bygger bro til Boston og andre storbyer på USA's østkyst. Arkivfoto: Getty Images

PLAY’s direktør, Birgir Jonsson, glæder sig meget til at kunne tilbyde tyskerne og syddanskerne at rejse til den amerikanske østkyst til en rimelig pris:

- Hamborg er en fantastisk by, og både tyskerne og syddanskerne, der bor i nærheden, elsker at rejse. Det er en stor glæde for mig at skabe en overskuelig rejse mellem Hamborg og USA - både i forhold til logistik, rejsetid og pris, siger han.

- PLAY’s første flyvning fra Hamborg til de amerikanske destinationer ruller ud på landingsbanen i Hamborg Lufthavn den 16. maj 2023, med mellemlanding i smukke Keflavík på Island. Ruten bliver fløjet med Airbus A320 neo-modellen, hvor der er plads til mere end 180 passagerer. Efterfølgende vil ruten byde på flyvninger mellem USA og Hamborg tre gange om ugen, fra maj til oktober.

Annonce:

PLAY er endnu et af de lavprisselskaber, der har meldt sig på banen de seneste år, og ifølge flyselskabet selv, er den lave pris en af de prioriteter, der står allerøverst på listen.

- Det har været et par hårde år i flybranchen, men vi prioriterer alligevel at holde billetpriserne så lave som muligt. Vores kunder har lysten til at rejse, og vi forsøger at gøre det muligt for så mange som muligt - både når vi udbygger vores netværk, og når vi holder priserne i et niveau, hvor de fleste kan være med, siger PLAY’s direktør, Birgir Jonsson.



Bliver du stakåndet, og får du røde knopper bare ved tanken om at skulle på ferie? Er en lufthavn stort set det værste sted på jorden, du kan tænke dig? Så er denne artikel skrevet til lige præcis dig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------